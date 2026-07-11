Siaubinga šeštadienio ryto avarija Latvijoje: per vilkiko ir BMW susidūrimą žuvo 4 žmonės

Kai pranešė avarijoms, kelių eismo taisyklių pažeidimams ir eismo sąlygoms Latvijoje dedikuotas socialinio tinklo „Facebook“ puslapis „Sadursme.lv“, avarija liepos 11 d. įvyko apie 5 val. 47 min. greta Salacgrivos miestelio kelyje Ryga – Talinas.
„Talino greitkelyje (kelias A1), netoli Salacgrivos, įvyko rimtas sunkvežimio ir BMW susidūrimas. Per avariją žuvo 4 žmonės – sunkvežimio vairuotojas ir trys BMW keleiviai“, – pranešė „Sadursme.lv“.
„Sadursme.lv“ taip pat paviešino vaizdo įrašą iš avarijos vietos. Jame matyti siaubingas vaizdas – visiškai sumaitotas lengvasis automobilis ir gabalais sudužęs vilkikas. Panašu, kad automobiliai ne tik susidūrė, bet ir trenkėsi į atitvarus.
Kelias avarijos vietoje buvo nusėtas automobilių nuolaužomis.
2,5 tūkst. gyventojų turinti Salacgryva, kurioje įvyko avarija, yra miestas šiaurinėje Latvijos dalyje, Vidžemės regione. Miestą kerta magistralė „Via Baltica“, vedanti iš Rygos į Taliną.
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Atstumas nuo Salacgrivos iki Rygos – apie 100 km, iki Estijos sienos – kiek daugiau nei 10 km (iki Talino kiek daugiau nei 200 km).
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