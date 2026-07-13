AutoRadaras

Kauniečius įspėja dėl spūsties: pasiimkit vandens ir deginimosi kilimėlius

2026 m. liepos 13 d. 16:41
Saulėtą pirmadienį su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susiekusi skaitytoja įspėja vairuotojus dėl kelyje Kaunas–Panevėžys, ties Aristava, susidariusios spūsties.
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„Sveiki, info kauniečiams (jei be navigacijos) važiuojantiems „Via Baltica“ į ar iš Panevėžio, ties Aristava“, – rašė vaizdo įrašu pasidalijusi skaitytoja.
Jame matyti minimoje kelio atkarpoje susiformavusi didelė eismo spūstis.
„P.S. pasiimti cigarečių, vandens ir deginimosi kilimėlius. Stovi prie šviesoforų iš abiejų pusių“, – savo rekomendacija dalijosi vairuotoja.
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Vyksta kelio darbai
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad magistraliniame kelyje A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, Kėdainių rajone, ruože nuo 32,75 iki 46,82 km, vyksta paprastojo remonto darbai.
„Via Lietuva“ duomenimis, juos planuojama baigti iki šių metų pabaigos.
Remonto metu, anot valstybinės reikšmės kelių valdytojos, tvarkoma pažeista kelio danga – sandarinami plyšiai, tvarkomos provėžos, frezuojamos ir atkuriamos pažeistos dangos vietos. Taip pat atnaujinama sankryža su rajoniniu keliu Šėta–Okainiai–Truskava, autobusų sustojimai ir poilsio aikštelės.
Darbų metu galimi eismo ribojimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto planuoti keliones, stebėti kelio ženklus ir, jei įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus.
spūstisKaunasKelias

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