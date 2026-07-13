Policijos reidai Klaipėdos apskrities keliuose: įkliuvo 10 girtų vairuotojų

Liepos 8 d. apie 10 val. 51 min. Skuodo r., krašto kelyje Mažeikiai–Skuodas, sustabdytam 1964 m. gimusiam automobilio „VW Passat“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom., apie 10 val. 37 min. ten pat patikrintam 1991 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui – 0,54 prom., tą pačią dieną apie 8 val. 05 min. Plungėje, Dariaus ir Girėno g. bei Žemaitės g. sankryžoje, 1971 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam „Toyota“ vairuotojui – 0,44 prom., apie 12 val. 28 min. Rietave, Kvėdarnos g., 1972 m. gimusiam „Opel Zafira“ vairuotojui – 0,52 prom. girtumas.
Liepos 9 d. apie 6 val. 55 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., sustabdytam 1983 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,78 prom. girtumas.
Liepos 10 d. apie 23 val. 50 min. Klaipėdoje, Mokyklos g. ir Artojo g. sankryžoje, 1976 m. gimusiai automobilio „Audi“ vairuotojai nustatytas 0,43 prom. girtumas.
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Liepos 11 d. apie 17 val. 55 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., 1980 m. gimusiam automobilio „VW Touran“ vairuotojui nustatytas 1,25 prom., apie 20 val. 40 min. Klaipėdos r., Slengių kaime, sustabdytam 1981 m. gimusiam „Peugeot“ vairuotojui – 1,12 prom. girtumas.
Liepos 12 d. apie 9 val. 26 min. Neringoje, Taikos g. ir E. A. Jonušo g. sankryžoje, 1981 m. gimusiam „Renault Espace“ vairuotojui nustatytas 0,64 prom., o apie 15 val. 20 min. Klaipėdos r., Kretingalės mstl., 1988 m. gimusiam automobilio „VW Transporter“ vairuotojui – 0,99 prom. girtumas.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
Liepos 8 d. apie 15 val. 24 min. Kretingoje, Birutės g., patikrintam 1970 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,75 prom., o liepos 11 d. apie 23 val. 24 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1988 m. gimusiam elektrinio paspirtuko vairuotojui – 2,15 prom. girtumas.
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