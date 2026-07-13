AutoRadaras

Policijos reidai Klaipėdos apskrities keliuose: įkliuvo 10 girtų vairuotojų

2026 m. liepos 13 d. 15:06
Klaipėdos apskrities VPK
Liepos 7–12 d. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai iš viso užfiksavo 1 186 įvairius KET pažeidimus, nustatė 10 girtų vairuotojų.
Daugiau nuotraukų (1)
Liepos 8 d. apie 10 val. 51 min. Skuodo r., krašto kelyje Mažeikiai–Skuodas, sustabdytam 1964 m. gimusiam automobilio „VW Passat“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom., apie 10 val. 37 min. ten pat patikrintam 1991 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui – 0,54 prom., tą pačią dieną apie 8 val. 05 min. Plungėje, Dariaus ir Girėno g. bei Žemaitės g. sankryžoje, 1971 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam „Toyota“ vairuotojui – 0,44 prom., apie 12 val. 28 min. Rietave, Kvėdarnos g., 1972 m. gimusiam „Opel Zafira“ vairuotojui – 0,52 prom. girtumas.
Liepos 9 d. apie 6 val. 55 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., sustabdytam 1983 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,78 prom. girtumas.
Liepos 10 d. apie 23 val. 50 min. Klaipėdoje, Mokyklos g. ir Artojo g. sankryžoje, 1976 m. gimusiai automobilio „Audi“ vairuotojai nustatytas 0,43 prom. girtumas.

Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai

Liepos 11 d. apie 17 val. 55 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., 1980 m. gimusiam automobilio „VW Touran“ vairuotojui nustatytas 1,25 prom., apie 20 val. 40 min. Klaipėdos r., Slengių kaime, sustabdytam 1981 m. gimusiam „Peugeot“ vairuotojui – 1,12 prom. girtumas.
Liepos 12 d. apie 9 val. 26 min. Neringoje, Taikos g. ir E. A. Jonušo g. sankryžoje, 1981 m. gimusiam „Renault Espace“ vairuotojui nustatytas 0,64 prom., o apie 15 val. 20 min. Klaipėdos r., Kretingalės mstl., 1988 m. gimusiam automobilio „VW Transporter“ vairuotojui – 0,99 prom. girtumas.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
Liepos 8 d. apie 15 val. 24 min. Kretingoje, Birutės g., patikrintam 1970 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,75 prom., o liepos 11 d. apie 23 val. 24 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1988 m. gimusiam elektrinio paspirtuko vairuotojui – 2,15 prom. girtumas.
Susiję straipsniai
Biržuose avariją sukėlė girtas vairuotojas – blaivėsi areštinėje

Biržuose avariją sukėlė girtas vairuotojas – blaivėsi areštinėje

Girto jaunuolio vairuojamas automobilis Vilniaus centre nudaužė motociklininką

Girto jaunuolio vairuojamas automobilis Vilniaus centre nudaužė motociklininką (2)

Per parą – 10 ikiteisminių tyrimų girtiems vairuotojams

Per parą – 10 ikiteisminių tyrimų girtiems vairuotojams

Dar penki pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, tiek pat lenkė ten, kur tai daryti draudžiama, trys – neleistinai naudojosi mobiliaisiais įrenginiais, dar 15 vairuotojų ir du keleiviai nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti ir trys vaikai. 10 el. mikrojudumo priemonių vairuotojų atsakomybės sulauks, nes važiavo nesegėdami šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 1 103, kitomis priemonėmis – dar 15 leistino greičio viršijimo atvejų.
Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidėjaiKlaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatasgirti vairuotojai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.