Pajūryje pastatę automobilį galite gauti net 150 eurų baudą

Kuršių nerija
Kuršių nerijos nacionalinis parkas – viena labiausiai lankomų saugomų teritorijų Lietuvoje. Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad statant automobilius Kuršių nerijoje reikia vadovautis ne tik kelių eismo taisyklėmis ir kelio ženklais, bet ir laikytis Kuršių nerijos nacionalinio parko lankymosi etiketo.
Kuršių nerijoje motorinėmis transporto priemonėmis įvažiuoti ir važinėti po mišką galima tik keliais.
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
Nereikėtų važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ne ant kietosios kelio dangos, užstatyti užtvarų ir įvažiavimų į mišką.
Statyti transporto priemones Kuršių nerijoje galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinant galimybę keliu važiuoti kitoms transporto priemonėms.
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Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, būtina stengtis neužvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.
Šventoji
Šventoji yra saugomos teritorijos – Būtingės geomorfologinio draustinio – dalis. Šiame draustinyje draudžiama palikti stovėti automobilius.
Palangos ir Klaipėdos miestai
Šių vietovių ribose statant automobilius svarbu laikytis kelių eismo taisyklių ir savivaldybių nustatytų reikalavimų. Tačiau pagrindinis aplinkosaugos reikalavimas paprastas – transporto priemones galima statyti tik joms skirtose aikštelėse.
Kai kurios pajūrio teritorijos – ne vieta pasivaikščiojimams
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose pajūrio teritorijose lankytis griežtai draudžiama. Tokios vietovės yra Kuršių nerijos nacionaliniame parke:
Naglių gamtinis rezervatas. Išimtis – Naglių gamtinio rezervato pažintinis takas, kuriuo lankytojai gali eiti laikydamiesi tako ribų. Taip pat leidžiama eiti Baltijos jūros paplūdimio dalimi tarp jūros kranto linijos ir kopagūbrio papėdės bei pravažiuoti dviračių taku, neišeinant už tako ribų;
Grobšto gamtinis rezervatas, kuriame leidžiama eiti tik Baltijos jūros paplūdimio dalimi tarp jūros kranto linijos ir kopagūbrio papėdės.
Pajūrio regioniniame parke – Plocio (Plazės) gamtinis rezervatas.
Šios saugomos teritorijos skirtos biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai – jose neleidžiama jokia ūkinė veikla, įskaitant ir vaikščiojimą. Draudimai taikomi siekiant užtikrinti saugomų rūšių ir natūralių buveinių išsaugojimą.
Tik specialiųjų tarnybų (policijos, medikų, pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų, aplinkos apsaugos, aptarnaujančio personalo) transporto priemonių vairuotojai turi teisę įvažiuoti į Lietuvos pajūrį.
Teritorija, kurioje, sprendžiant iš tam tikrų požymių, dažnai važinėjama ar statomos motorinės transporto priemonės, nėra laikoma keliu ar aikštele: t. y. išvažinėta pieva ar miško paklotė nėra kelias.
Pažeidus minėtas taisykles gresia įspėjimas arba finansinė atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimo vietovės statuso, jos rėžiai gali siekti nuo 30 iki 150 eurų (juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki vieno 230 eurų).
pajūrisAplinkos apsaugos departamentas (AAD)Kuršių nerija
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