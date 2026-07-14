AutoRadaras

Svarbi informacija vairuotojams – Vilniuje bus išjungiami šviesoforai

2026 m. liepos 14 d. 08:59
Lrytas.lt
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU praneša, kad liepos 14–15 d. dėl planinių darbų mieste laikinai bus išjungti šviesoforai.
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Liepos 14 d. 9–15 val. Žirmūnų g. 87 pėsčiųjų perėjoje neveiks šviesoforai – saugų pėsčiųjų eismą užtikrins reguliuotojai. Tuo pat metu Kauno-Švitrigailos g. sankryžoje neveiks šviesoforai – eismą reguliuos policijos pareigūnai.
Liepos 15 d. 9–15 val. neveiks Kareivių g. 11 sankryžos šviesoforinis reguliavimas.
Tuo metu bus draudžiami kairieji posūkiai:
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iš Kareivių g. į teritoriją ties Kareivių g. 11;
iš teritorijos ties Kareivių g. 11 į Kareivių g. Verkių g. kryptimi.
Į teritoriją ties Kareivių g. 11 bus galima įvažiuoti tik sukant į dešinę.
šviesoforaiVilniusperėja

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