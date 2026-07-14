Svarbi informacija vairuotojams – Vilniuje bus išjungiami šviesoforai

Liepos 14 d. 9–15 val. Žirmūnų g. 87 pėsčiųjų perėjoje neveiks šviesoforai – saugų pėsčiųjų eismą užtikrins reguliuotojai. Tuo pat metu Kauno-Švitrigailos g. sankryžoje neveiks šviesoforai – eismą reguliuos policijos pareigūnai.
Liepos 15 d. 9–15 val. neveiks Kareivių g. 11 sankryžos šviesoforinis reguliavimas.
Tuo metu bus draudžiami kairieji posūkiai:
Susiję straipsniai
iš Kareivių g. į teritoriją ties Kareivių g. 11;
iš teritorijos ties Kareivių g. 11 į Kareivių g. Verkių g. kryptimi.
Į teritoriją ties Kareivių g. 11 bus galima įvažiuoti tik sukant į dešinę.