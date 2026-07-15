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Kauniečiai skundžiasi po kiekvienos liūties užliejama gatve Vaizdas verčia iš kojų

2026 m. liepos 15 d. 13:34
Po kiekvienos stipresnės liūties Kauno Antagynės gatvė virsta sunkiai pravažiuojamu vandens telkiniu, teigia vietos gyventojai. Tuo metu UAB „Kauno vandenys“ pripažįsta, kad problema bendrovei žinoma, tačiau nurodo, jog šiuo metu ilgalaikio jos sprendimo nėra numačiusi.
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Į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipęsis Antagynės gatvės gyventojas pasakojo, kad po intensyvesnių kritulių gatvėje nuolat kaupiasi vanduo. Anot jo, dėl to nukenčia ne tik eismo sąlygos, bet ir gyventojų turtas.
„Gatvėje nėra lietaus nuotekų sistemos – yra tik lietaus surinkimo šuliniai, kurie persipildo maždaug per 10–15 min. intensyvaus lietaus. Žmonės apgadina automobilius, gatvėje mėtosi automobilių buferių detalės“, – teigė skaitytojas.
Pasak jo, dėl susidariusios situacijos gyventojai ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas – UAB „Kauno vandenys“, Kauno miesto savivaldybę, taip pat prašė pagalbos kitų tarnybų. Gyventojų teigimu, į gatvę periodiškai atvyksta vandenį siurbianti technika, tačiau tai problemos neišsprendžia.
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„Kauno vandenys“: ilgalaikio sprendimo šiuo metu nenumatyta
Komentare naujienų portalui UAB „Kauno vandenys“ nurodė, kad situacija Antagynės gatvėje bendrovei yra žinoma.
Pasak įmonės, gatvėje nėra įrengta savitakinė lietaus nuotekų surinkimo sistema, o pati vieta yra žemiausioje aplinkinių teritorijų dalyje. Be to, teritoriją užstačius statiniais, lietaus vanduo nebegali natūraliai susigerti į gruntą, todėl intensyvių kritulių metu kaupiasi gatvėje.
Bendrovė informavo, kad praėjusią savaitę jos Eksploatacijos skyriaus specialistai į Antagynės gatvę vyko ne vieną kartą.
Vis dėlto ilgalaikės išeities kol kas nematyti.
„Šiuo metu bendrovė „Kauno vandenys“ nėra numačiusi ilgalaikio šios problemos sprendimo. Techninius sprendimus riboja laisvos žemės trūkumas esamoje teritorijoje inžinerinės infrastruktūros statybai“, – teigiama bendrovės komentare.
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