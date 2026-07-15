Nebereikės sustoti – šiame taške nebevykdo pasienio kontrolės: „Kankynė pagaliau baigėsi“

Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas kalbėjo apie „istorinį“ įvykį.
Šis žingsnis tapo įmanomas vasarį pasiekus susitarimą tarp ES ir Jungtinės Karalystės, kuris įsigaliojo trečiadienį, liepos 15 d. Nuo šiol asmenys ir prekės per sausumos sieną galės judėti be ligšiolinių patikrų. Dėl to Gibraltaras glaudžiai susiejamas su Šengeno zona ir naujomis muitų taisyklėmis su ES. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste.
Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkst. asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos. Jiems visų pirma piko metu neretai tekdavo ilgai laukti pasienyje. Sutartis, be to, turėtų palengvinti ekonominį bendradarbiavimą regione.
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Ispanė gydytojo padėjėja Consuelo, kuri jau 30 metų kerta sieną ir dirba Gibraltare, neslėpė džiaugsmo.
„Kartais reikėdavo laukti tris, keturias valandas, o kai kuriomis dienomis dar ilgiau – iki septynių valandų. Ši kankynė pagaliau baigėsi“, – sakė ji TV stočiai RTVE.
Paradoksalu, bet būtent „Brexit“ atvėrė kelią šiam susitarimui. Nors 2016 m. referendume apie 96 proc. Gibraltaro gyventojų iš 34 tūkst. pasisakė už pasilikimą ES, britų užjūrio teritorija turėjo palikti Bendriją kartu su Jungtine Karalyste.
Po daug metų trukusių derybų šalys galiausiai susitarė dėl kompromiso, kuris palengvina judėjimą per sieną, tačiau neišsprendžia ginčo dėl suvereniteto. Ispanija ir toliau laiko Gibraltarą kolonija ir neteisėtai užimta teritorija.
„Šis susitarimas užtikrina ilgalaikį asmenų ir prekių judėjimą per sieną, tuo pačiu apsaugodamas Jungtinės Karalystės suverenitetą ir Gibraltaro konstitucinę padėtį“, – sakė Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Keiro Starmerio atstovė spaudai.
Britų žiniasklaida šį žingsnį pavadino didžiausiu Gibraltaro statuso pokyčiu nuo tada, kai jis tapo Jungtinės Karalystės dalimi. Portalas „Politico“ rašė, kad ironiška, jog būtent „Brexit“ lėmė šį pokytį.
Ginčas vis kėlė įtampas tarp Madrido ir Londono. 1969 m. diktatorius Francisco Franco netgi uždarė sieną. Tik 1982 m. ji vėl buvo atidaryta pėstiesiems, o dar po trejų metų – ir transporto priemonėms.
Ispanija 1713 m. atidavė Gibraltarą Jungtinei Karalystei pagal Utrechto sutartį.