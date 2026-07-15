Specialistai vardija dažniausias vairuotojų klaidas, o policija primygtinai prašo: langus uždarykite visiškai

Policijos pareigūnų ir apsaugos specialistų teigimu, vasarą žmonės dažniau linkę manyti, kad trumpam palikti daiktai saugūs, tačiau būtent tokių progų ir ieško ilgapirščiai.
„Ši vasara kol kas orais pernelyg nedžiugina, tačiau oficiali statistika rodo, kad birželį pajūryje vagysčių jau užfiksuota daugiau nei gegužę. Pastebime, kad nemaža dalis vagysčių įvyksta dėl pernelyg didelio žmonių atsipalaidavimo – atostogų metu jie mažiau dėmesio skiria savo turto apsaugai, o tuo puikiai pasinaudoja vagys“, – sako bendrovės GRIFS AG apsaugos departamento vadovas Žydrūnas Bukauskas.
Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai taip pat ragina neprarasti budrumo. Pasak jų, net ir trumpam be priežiūros palikti daiktai tampa lengvu nusikaltėlių grobiu.
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Dviračių vagystės – vos per keliolika minučių
Vienos dažniausių vasaros sezono vagysčių – dviračių ir elektrinių paspirtukų vagystės prie prekybos centrų, paplūdimių ar kitų viešų vietų.
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„Matome pasikartojantį scenarijų. Žmogus prie prekybos centro dviračių stovų prirakina dviratį, manydamas, kad 10–15 minučių apsipirkti yra visiškai saugus laikas. Tačiau vagims tiek ir tereikia – jie greitai nukerpa spyną ir pasišalina su dviračiu. Tokie atvejai kartojasi nuolat“, – pasakoja apsaugos bendrovės atstovas.
Policijos duomenys rodo tą pačią tendenciją – ilgapirščių grobiu dažniausiai tampa neprirakinti, be priežiūros palikti arba itin brangūs dviračiai.
„Dviračius rekomenduojame statyti gerai matomose vietose, juos visada prirakinti kokybiška spyna. Dar geriau, jei dviračių stovėjimo vietą stebi vaizdo kameros arba dviratis laikomas užrakinamoje, pašaliniams neprieinamoje patalpoje“, – primena Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Vagys nesibaimina ir automobilių stovėjimo aikštelių
„Pamename atvejį, kai poilsiautojai automobilį paliko viešbučio stovėjimo aikštelėje, o kelis dviračius buvo pritvirtinę prie automobilio. Atrodė, kad vieta nuošalesnė ir saugi, tačiau grįžę žmonės dviračių neberado“, – prisimena Ž. Bukauskas.
Policijos atstovai antrina primindami, kad automobilio dureles būtina užrakinti net trumpam sustojus, o langus – visiškai uždaryti. Taip pat nereikėtų automobilyje palikti vertingų daiktų nei salone, nei bagažinėje, ypač jei jie į ją sudedami jau atvykus į stovėjimo aikštelę.
„Nakčiai automobilius rekomenduojama statyti gerai apšviestose, vaizdo kameromis stebimose arba saugomose aikštelėse bei įjungti signalizaciją“, – komentuoja Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Paplūdimyje be priežiūros palikti daiktai – lengvas grobis
Vasarą suaktyvėja ir vagystės paplūdimiuose. Pareigūnai ragina į paplūdimį nesinešti grynųjų pinigų, brangių papuošalų ar kitų vertingų daiktų.
„Rankines, mobiliuosius telefonus ir kitus vertingus daiktus verčiau laikyti šalia savęs, paslėptus nuo pašalinių akių. Net trumpam einant maudytis jų nederėtų palikti be priežiūros“, – primena policijos atstovai.
Taip pat ji primena nelaikyti mokėjimo kortelių kartu su jų PIN kodais ar el. bankininkystės prisijungimo duomenimis, nes tokiais atvejais nusikaltėliams pasisavinti pinigus tampa itin paprasta.
Atostogaujant svarbu pasirūpinti ir namų saugumu
Specialistai primena, kad vasarą ilgapirščiai taikosi ne tik į poilsiautojų daiktus, bet ir į tuščius butus bei namus.
„Signalizacija, vaizdo kameros, automatinis apšvietimas ar patikimų kaimynų pagalba gali gerokai sumažinti įsilaužimo riziką. Taip pat nereikėtų socialiniuose tinkluose viešai skelbti, kad išvykstate atostogauti, o išeinant iš namų duris būtina užrakinti visais užraktais, net jei išvykstate tik kelioms minutėms“, – sako apsaugos bendrovės atstovas.
Policijos pareigūnai atkreipia dėmesį, kad įsilaužimams besirengiantys asmenys dažnai iš anksto stebi pasirinktus būstus, todėl įtartinus nepažįstamųjų vizitus ar neįprastus telefono skambučius reikėtų vertinti atsakingai. Pareigūnai taip pat rekomenduoja neįsileisti nepažįstamų žmonių neįsitikinus jų tapatybe, o išvykstant ilgesniam laikui paprašyti patikimų kaimynų pasirūpinti namais ir ištuštinti pašto dėžutę.
5 patarimai, padėsiantys išvengti vagysčių
Nepalikite vertingų daiktų be priežiūros. Paplūdimyje, kavinėje ar prekybos centre net trumpam nepalikite telefonų, piniginių, rankinių ar kitų vertingų daiktų.
Visada prirakinkite dviratį ar paspirtuką. Rinkitės gerai matomas, vaizdo kameromis stebimas vietas ir naudokite patikimą spyną.
Nepalikite vertingų daiktų automobilyje. Rankines, kompiuterius, pinigines ar kitus vertingus daiktus pasiimkite su savimi, o automobilį visuomet užrakinkite ir uždarykite langus.
Išvykdami pasirūpinkite namų saugumu. Užrakinkite duris ir langus, įjunkite signalizaciją, o ilgesniam laikui išvykstant paprašykite patikimų kaimynų prižiūrėti būstą.
Būkite budrūs ir praneškite apie įtartiną elgesį. Pastebėję įtartinus asmenis ar bandymus pasisavinti svetimą turtą, nedelsdami praneškite policijai.