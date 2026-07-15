Pasak Vlado, kemperiai jau kurį laiką įsikuria lopšelio-darželio „Svirpliukas“ kaimynystėje, tai patvirtina jo atsiųstos nuotraukos, kuriose matyti bent keli parkavimo vietose stovintys turistiniai automobiliai.
„Kas rytą einu pro tą darželį ir matau, kad automobilių aikštelėje stovi turistų kemperiai. Jie ten ramiai sau gyvena. Užima ne jiems skirtą aikštelę, naudojasi šalia stovinčiu tualetu. Ramu, žalia, niekas netrukdo. Bet pikčiausia, kad jie ten mėto šiukšles ir tarsi tyčia ignoruoja pastatytą ženklą, kuriame aiškiai parodyta, kad ši vieta nėra skirta kemperiams, juos čia draudžiama statyti“, – naujienų portalui „ve.lt“ pasakojo vyriškis.
Jo teigimu, šalia parko įsikuria užsieniečiai: „Iš kemperių numerių matau, kad ten stovi ispanai, vokiečiai.“
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
Klaipėdietis sakė, kad dėl to kelis kartus vakarais skambino policijai, tačiau turistiniai automobiliai iš aikštelės nedingo.
„Vakar atvažiuoju, ir tie kemperiai toliau sau stovi. Vėl skambinu policijai“, – pasakojo Vladas.
Jis svarsto, kad kemperiai automobilių Skulptūrų parko teritorijoje stovi dėl to, kad galbūt policijos pareigūnai su užsieniečiais nesusikalba, nes nemoka užsienio kalbos.
„Manyčiau, kad jie nemoka kalbos ir nesusikalba. Mačiau, kad dviejų kemperių numeriai ispaniški, kiti du – vokiški. Nes mažiau nei keista, kad stovi ženklas, akivaizdu, kad nepaisoma nustatytos tvarkos, bet niekas nieko nedaro, o turistams tai gerai, už kempingą nereikia mokėti, patogiai sau poilsiauja šalia kapinių“, – stebėjosi klaipėdietis.
Susiję straipsniai
Tačiau Klaipėdos apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas tokią versiją paneigė – pareigūnai moka užsienio kalbas.
„Skirtingoms policijos pareigūnų užimamoms pareigybėms keliami skirtingi reikalavimai dėl užsienio kalbų mokėjimo, kai kurioms pareigybėms užsienio kalbos mokėjimas ir kalbos mokėjimo lygio reikalavimai įrašyti į pareigybės aprašymus. Dauguma policijos pareigūnų kalba įvairiomis užsienio kalbomis, kai kurie pareigūnai moka ir po kelias užsienio kalbas“, – teigiama komisariato komentare „ve.lt“.
Policija taip pat patvirtino, kad pareigūnai sureagavo į klaipėdiečio pranešimą.
„Pareigūnų duomenimis, liepos 7 d., apie 22 val.30 min. ir liepos 8 d. apie 10 val. 30 min. buvo gauti pranešimai, kad Klaipėdoje, Liepų gatvėje, galimai neleistinoje vietoje stovi 4 kemperiai. Pradėtos 4 administracinės teisenos pagal sustojimo ir stovėjimo vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti“, – nurodė policija.
Įprastai tokioms transporto priemonėms galioja tos pačios statymo ir stovėjimo taisyklės, kaip ir kitiems automobiliams, tačiau per naktį jie gali stovėti tik tam tikrose vietose – Klaipėdoje ji yra tik viena: specialus kempingas Giruliuose.