AutoRadaras

Važiuojantiems per M. K. Čiurlionio tiltą – svarbūs pokyčiai: prireiks atidumo

2026 m. liepos 15 d. 12:29
M. K. Čiurlionio tilto Kaune remonto darbai pereina į kitą etapą – nuo liepos 15-osios planuojama pradėti darbus kitoje tilto pusėje. Nors eismas per tiltą ir toliau vyks keturiomis eismo juostomis, vairuotojų laukia pasikeitusi eismo organizavimo tvarka.
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Apie tai savo „Facebook“ paskyroje informavo Kauno miesto savivaldybė. Savivaldybė nurodo, kad eismo dalyviai turės vadovautis kelio ženklais ir atkreipti dėmesį į pasikeitusią situaciją.
„Prašome jais vadovautis ir laikytis saugaus greičio, būti atidiems“, – rašoma Kauno miesto savivaldybės įraše.
M. K. Čiurlionio tilto remonto darbai vykdomi etapais. Pasikeitus eismo organizavimui, vairuotojų prašoma būti kantriems ir įvertinti galimus kelionės laiko pokyčius.
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„Facebook“ paskyroje Kauno miesto savivaldybė taip pat teigia, kad darbus planuojama užbaigti rudens viduryje.
Kaip jau buvo rašyta, kovo 18 d. kelininkai pradėjo pasiruošimą M. K. Čiurlionio tilto ir prietilčio atnaujinimo darbams.
„Pirmuoju etapu darbai apims vieną M. K. Čiurlionio tilto pusę, tad eismas bus nukreiptas likusiomis trimis eismo juostomis. Vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į kelio ženklus“, – skelbė Kauno miesto savivaldybė.
Vykstant remontui nuovaža nuo H. ir O. Minkovskių gatvės į Europos prospektą buvo visiškai uždaryta. Apylankos numatytos apsisukant po tiltu Karaliaus Mindaugo pr.
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