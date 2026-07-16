Motorinį dviratį girtas vairavęs vyras uždavė tikrą galvosūkį teismams: trys instancijos – trys skirtingi sprendimai

Žmogus buvo kaltinamas dėl vairavimo girtam, kai girtumas viršija 1,5 prom. 2025 m. liepos 17 d. apie 14 val. 24 min. jis vairavo kelių transporto priemonę – motorinį dviratį su benzininiu vidaus degimo varikliu, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (jam buvo nustatytas 2,02 promilės girtumas).
Pirmosios instancijos teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį, nustatęs, kad motorinis dviratis nėra tiesiogiai įvardijamas motorine transporto priemone, todėl jis nelaikytinas motorine transporto priemone žvelgiant per Baudžiamojo kodekso prizme ir už tokios transporto priemonės vairavimą esant vairuotojui girtam baudžiamoji atsakomybė nekyla.
Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad motorinis dviratis laikytinas motorine transporto priemone, kuri kelia mažiausią grėsmę kitiems eismo dalyviams, todėl pakanka taikyti administracinę atsakomybę.
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Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nustatė, kad pagal Baudžiamąjį kodeksą atsako, be kita ko, tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių girtumas. Motorinė transporto priemonė – variklį turinti transporto priemonė, išskyrus skirtas judėti ne keliais bėgines transporto priemones, traktorius ir savaeiges mašinas, o žmogus vairavo dviratį, turintį variklį, todėl jis vairavo motorinę transporto priemonę.
Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta atsakomybė, be kita ko, už dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimą, vadeliojimą ir jojimą, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 1,51 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys. Taigi už motorinio dviračio vairavimą esant girtam, kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, yra nustatyta tiek baudžiamoji, tiek administracinė atsakomybė.
Teisėjų kolegija nustatė, kad žmogus važiavo dviračiu, prie kurio rėmo pritvirtintas variklis ir degalų bakas, žarnele sujungtas su karbiuratoriumi. Šio dviračio maksimalus greitis važiuojant lygiu asfaltu yra apie 43 + 1 km/val., variklio mechaninė galia, reikalinga pasiektam maksimaliam greičiui palaikyti, yra apie 0,74 kW, darbinis tūris – apie 66 kub. cm.
Taigi žmogus vairavo savadarbę motorinę transporto priemonę, kurios maksimalus greitis atitinka mopedams nustatytą greitį, variklio darbinis tūris – motociklams nustatytą tūrį. Todėl vairuota savadarbė motorinė transporto priemonė negali būti priskirta motoriniams dviračiams, nes mažiausiai dvi šios transporto priemonės techninės charakteristikos viršija Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nurodytas motorinių dviračių technines charakteristikas. Taigi apeliacinės instancijos teismas, asmens vairuotą savadarbę motorinę transporto priemonę priskirdamas motoriniams dviračiams, neteisingai aiškino ir taikė minėto įstatymo nuostatas.
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Kartu teisėjų kolegija nustatė, kad byloje būtina patikslinti veikos padarymo laiką. Antai nurodyta, kad vyras vairavo motorinį dviratį apie 14 val. 24 min., tačiau byloje nustatyta, kad policijos pareigūnai jį sustabdė apie 14 val. 08 min., 14 val. 24 min. jam nustatytas 2,35 promilės girtumas, 14 val. 50 min. – 2,02 promilės girtumas. Vadinasi, apie 14 val. 24 min. žmogus motorinės transporto priemonės nevairavo. Baudžiamajame kodekse nurodyto nusikaltimo laikas yra motorinės transporto priemonės, traktoriaus ar savaeigės mašinos vairavimo laikas būnant girtam, kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, todėl šis laikas turi būti patikslintas.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
girtas vairuotojasLietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)sprendimas
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