Atskleidė, iki kada gali būti nutiesta geležinkelio vėžė į Rūdninkų karinį miestelį

„Viskas suplanuota, biudžetai sudėlioti ir, jeigu gerai prisimenu, tai 2028 metais tai turi būti įgyvendinta“, – Eltai penktadienį sakė ministras.
Liepos pradžioje Susisiekimo ministerija pradėjo projektui reikalingos teritorijos planavimo procedūras.
Tuomet pranešta, kad bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jašiūnų–Stasylų ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone.
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Preliminarus karinės infrastruktūros projekto teritorijos plotas siekia 55,9 hektarų, į ją patenka keturi valstybinės žemės sklypai, devyni privatūs žemės sklypai ir valstybinė žemė, kurioje žemės sklypai nėra suformuoti.
Planuojama suformuoti apie 8,2 hektarų ploto naują žemės sklypą, o visuomenės poreikiams paimti apie 6,2 hektarų privačios žemės.
Numatoma, kad naujasis 1520 mm pločio, avdinamosios rusiškos vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias bus naudojamas gabenti sunkiąją karinę techniką, konteinerius ir kitą įrangą, karių atvykimui.
Numatyta įrengti krovos kelius bei specialią rampą efektyviam technikos bei krovinių pakrovimui ir iškrovimui.
Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
Rūdninkų poligonas vėžėgeležinkelis
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