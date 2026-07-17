AutoRadaras

Atskleidė, iki kada gali būti nutiesta geležinkelio vėžė į Rūdninkų karinį miestelį

2026 m. liepos 17 d. 13:37
Ūla Klimaševska
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirtą milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais.
Daugiau nuotraukų (2)
„Viskas suplanuota, biudžetai sudėlioti ir, jeigu gerai prisimenu, tai 2028 metais tai turi būti įgyvendinta“, – Eltai penktadienį sakė ministras.
Liepos pradžioje Susisiekimo ministerija pradėjo projektui reikalingos teritorijos planavimo procedūras.
Tuomet pranešta, kad bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jašiūnų–Stasylų ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone.
Susiję straipsniai
600 kamerų stebės, ar susimokėta už kelius: sistema startuos jau po pusmečio

600 kamerų stebės, ar susimokėta už kelius: sistema startuos jau po pusmečio (1)

„Rail Baltica“ ruožui paims 2,5 tūkst. sklypų tarp Vilniaus ir Kauno bei šimtus statinių

„Rail Baltica“ ruožui paims 2,5 tūkst. sklypų tarp Vilniaus ir Kauno bei šimtus statinių

„Rail Baltica“ statybų įkaitais tapę žmonės klimpsta purve ir laužo automobilius: „Čia buvo įvykių baisių“

„Rail Baltica“ statybų įkaitais tapę žmonės klimpsta purve ir laužo automobilius: „Čia buvo įvykių baisių“

Preliminarus karinės infrastruktūros projekto teritorijos plotas siekia 55,9 hektarų, į ją patenka keturi valstybinės žemės sklypai, devyni privatūs žemės sklypai ir valstybinė žemė, kurioje žemės sklypai nėra suformuoti.
Planuojama suformuoti apie 8,2 hektarų ploto naują žemės sklypą, o visuomenės poreikiams paimti apie 6,2 hektarų privačios žemės.
Numatoma, kad naujasis 1520 mm pločio, avdinamosios rusiškos vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias bus naudojamas gabenti sunkiąją karinę techniką, konteinerius ir kitą įrangą, karių atvykimui.
Numatyta įrengti krovos kelius bei specialią rampą efektyviam technikos bei krovinių pakrovimui ir iškrovimui.
Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
Rūdninkų poligonas vėžėgeležinkelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.