Gaudynės Lenkijoje: muitininkai ir policininkai vaikėsi pavojingas medžiagas gabenusį vilkiką – dužo automobiliai

Kaip pranešė Lenkijos muitinė, liepos 16 d. kelyje S10 (greitkelis, jungiantis šalies sostinę Varšuvą ir Ščecino miestą Vokietijos pasienyje Lenkijos šiaurės vakaruose) netoli Torūnės muitininkai patikrinimui stabdė dengtą sunkvežimį. Vairuotojui buvo nurodyta sustoti ne greitkelyje, o saugioje vietoje.
Užuot paklusęs reikalavimui, sunkvežimio vairuotojas padidino greitį ir spruko. Muitininkai bėglį pradėjo persekioti.
Gaudynes užfiksavo pakeliui buvusios vaizdo kameros. Jų įrašuose (vieną jų galite peržiūrėti žemiau po šia pastraipa) matyti, kaip persekiojamas sunkvežimio vairuotojas taranuoja kelią jam pastojusių pareigūnų automobilį ir net nestabtelėjęs juda toliau.
Pagalbos standant bėglį muitininkai paprašė policijos pareigūnų.Tačiau sunkvežimio vairuotojai sėkmingai išvengė kelio blokadų ir važiavo toliau.
Galiausiai nesuvaldytas vilkikas nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Iš kabinos iššokęs vairuotojas paspruko į mišką.
Apžiūrinėdami puspriekabę, joje pareigūnai rado 12 talpų su skysčių. Vairuotojo kabinoje rasti įvairiais vardais išduoti asmens dokumentai, vairuotojo pažymėjimas, didelė suma grynųjų pinigų. Taip pat nustatyta, kad sunkvežimį vairuotojas vairavo neįstatęs privalomos kortelės į tachografą.
Žemiau galite peržiūrėti gaudynių vaizdo įrašą iš muitininkų automobilio.
Atvykę ugniagesiai atliko preliminarius tyrimus ir nustatė, kad konteineriuose yra pavojingos ėsdinančios šarminės medžiagos – hidroksidai.
Pasprukęs vairuotojas yra intensyviai ieškomas, dėl įvykio policija pradėjo tyrimą, savo tyrimus atlieka ir muitinės bei mokesčių inspekcijos pareigūnai.
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