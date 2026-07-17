Dėl įvykio Kareivių g. ir Žirmūnų g. sankryžoje Vilniaus policijoje gauti net keli pranešimai. Pirmiausia apie 13 val. 12 min. paskambinęs liudininkas pranešė, kad betono plokštes vežęs sunkvežimis „Scania“ nutraukė troleibuso laidus, viena plokštė nukrito ant gatvės.
Liudininkas sakė, kad dėl įvykio formuojasi spūstis.
Apie 13 val. 26 min. paskambino pats vilkiko vairuotojas ir pranešė, kad jo vairuojamas vilkikas kliudė ir nutraukė troleibuso laidus.
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Vėliau dar gauta pranešimų apie susiformavusias spūstis ir chaosą sankryžoje, todėl policijos buvo prašoma atvažiuoti ir reguliuoti eismą.
Kol buvo tvarkomi avarijos padariniai, policija reguliavo eismą.
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Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Savo ruožtu bendrovė JUDU paskelbė, kad Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryžoje galimi viešojo transporto vėlavimai. Priežastis – nutraukti laidai, kuriais tiekiama elektros energija troleibusams.
„Svarbi informacija viešojo transporto keleiviams!
Dėl eismo įvykio Kareivių–Žirmūnų g. sankryžoje galimi viešojo transporto vėlavimai:
7 maršruto autobusų; 9, 10, 12, 17, 20 ir 21 maršrutų troleibusų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Rekomenduojame rinktis alternatyvius maršrutus bei kelionėms skirti daugiau laiko“, – buvo paskelbta sostinės įmonės JUDU feisbuko profilyje.
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