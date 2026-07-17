Keliuose įrengs dar 90 km apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų: kur tiksliai

Kaip pranešė bendrovė, šiuo metu apsaugos sistemomis nuo laukinių gyvūnų aptverta automagistralė Vilnius–Panevėžys (A2) ir didžioji dalis automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1). Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet – sistemos diegiamos ruože nuo 146,57 iki 204,75 km.
Apsaugos sistemos taip pat įrengiamos magistralinio kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis (A6) ruože nuo 133,8 iki 165,7 km.
Šiuose ruožuose planuojama įrengti apie 90,18 km apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų.
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„Pernai susidūrimų su gyvūnais skaičius šalyje pasiekė tūkstantį. Tai kelia pavojų žmonių sveikatai ar net gyvybei. Aktyviai diegiame kompleksines saugumo priemones ir nuolat geriname infrastruktūrą, tačiau saugumas kelyje priklauso ir nuo kiekvieno vairuotojo atsakomybės“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Bendrovės duomenimis, šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau nei 900 kilometrų apsauginių tvorų, 16 požeminių perėjų vidutiniams ir smulkiesiems gyvūnams, 17 požeminių perėjų stambiesiems gyvūnams, du žalieji tiltai, integruotos ir atskiros varliagyvių apsaugos sistemos, įspėjamieji bei kintamos informacijos kelio ženklai. Gyvūnų migracijai taip pat pritaikomos vandens pralaidos.
„Apsaugos nuo laukinių gyvūnų sistemos planuojamos ten, kur jos gali duoti didžiausią naudą – intensyvaus eismo keliuose ir ruožuose, kuriuose susidūrimų rizika yra didžiausia. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad net ir aptvertuose kelių ruožuose laukinis gyvūnas gali patekti į važiuojamąją dalį, todėl šios priemonės riziką sumažina, tačiau jos visiškai nepanaikina“, – teigia „Via Lietuva“ Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės vadovas Justas Norbutas.
Iki 2035 m., įgyvendinant valstybinės reikšmės kelių plėtros projektus, planuojama įrengti 12 požeminių perėjų vidutiniams gyvūnams, 12 požeminių perėjų stambiesiems gyvūnams ir keturis žaliuosius tiltus.