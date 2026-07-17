„Automobilių eilė – gal penkių kilometrų ilgio. Užsikimšusios dvi eismo juostos – laukia ir vilkikai, ir lengvieji. Panašu, kad eilė driekiasi ir Lenkijos pusėje. Karštis beprotiškas – 37 laipsniai, tualetų nėra“, – pasakojo vyras.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis naujienų portalui Lrytas patikslino, kad šiuo metu Lietuvos pusėje lėtai slenka 2,5 km automobilių kolona, į kurios galą stojęs vairuotojas šį atstumą turėtų įveikti panašiai per pusvalandį.
Anot G. Mišučio, tokia situacija Kalvarijos pasienio poste susidaro kiekvieną savaitgalį. Įprastai spūstys čia ima formuotis penktadieniais apie pietus.
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„Tokia situacija – nieko naujo: kiekvieną penktadienį per pietus ir popiet čia automobiliai juda lėčiau. Iki vėlaus vakaro spūsčių jau nebebus“, – sakė G. Mišutis.
Jo aiškinimu, gaišti eilėse tenka iš esmės dėl dviejų priežasčių.
Viena – lenkų vykdoma kontrolė, kai tikrinamas kiekvienas automobilis ir keleivis. Antroji: šis kelias į Lenkiją – pagrindinė arterija, jungianti Lietuvą ir Lenkiją. Juo vyksta ne tik tie, kurie važiuoja į kaimyninę šalį, bet ir tie, kurie ją kerta vykdami giliau į Vakarų Europą.
G. Mišutis pataria: vykstant per Lazdijų pasienio postą tokių spūsčių, kokios formuojasi Kalvarijų poste, nebūna.
PasienisKalvarijos pasienio punktasspūstys
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