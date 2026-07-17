Skubantys į pajūrį stringa spūstyse: eilės kilometrinės

„Kaip kelias Kaunas Klaipėda, labai didelė žopa?“ – „Kas vyksta Kaune“ grupėje 12.45 val. teiravosi vienas vairuotojas. Į klausimą atsakymus jam pateikė spūstyse įstrigę eismo dalyviai. „Nuo Babtų kamštis 15 km iki Vincentavos“, – rašė vienas grupės narys.
„Judam vos vos nuo Babtų, waze rodo 23 min. kamštį“, – jam antrino kita vairuotoja. Ji papildė, jog eismas vyksta greičiau vietose, kur išsišakoja vykdomi remontai. „Labai milžiniskas kamštis, link Klaipėdos avarija“, – dalijosi kita vairuotoja. „Kaunas–Klaipėda. Kilometrinis kamštis, autostrada stovi, kas vyksta?????? Žmonės išlipę iš mašinų“, – grupėje rašė dar vienas jos narys.
Tai, kad eismas išties sutrikęs, fiksuoja ir navigacijos programėlė „Waze“. Primename, kad A1 magistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda šiuo metu vyksta kelių ruožų remonto darbai, todėl skirtingose vietose gali tekti važiuoti lėčiau.
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Didžiausias dėmesys šiuo metu reikalingas važiuojantiems per Kauno regioną – magistralės ruože nuo 124,905 iki 134,694 km (maždaug nuo Babtų iki Vincentavos) vyksta kelio remonto darbai. Šioje vietoje susiaurinta važiuojamoji dalis, ribojamas greitis, todėl eismas gali sulėtėti.
Taip pat ties nusukimu į Kėdainius remontuojama kelio Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai atkarpa – čia eismas reguliuojamas šviesoforu, todėl vairuotojams gali tekti trumpam palaukti. A1 magistralėje darbai vykdomi ir kituose ruožuose. Ties Kaunu remontuojama atkarpa 89,42–94,34 km, kur darbai vyksta dešinėje kelio pusėje. Toliau link pajūrio darbai vykdomi ruožuose 230,4–234,9 km Šilalės rajone bei Klaipėdos prieigose – 300,005–300,866 km ir 305,636–306,130 km.
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Remonto zonose vairuotojai turi laikytis laikinų kelio ženklų, atkreipti dėmesį į pasikeitusią eismo tvarką ir įvertinti, kad kelionė magistrale gali užtrukti ilgiau nei įprastai.
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