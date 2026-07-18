Nuo rugsėjo Kauno viešajame transporte – naujovė

Nuo rugsėjo 1 d., perkant elektroninį vienkartinį bilietą fizine bekontakte banko kortele, bus galima pritaikyti 50 ir 80 procentų lengvatinį tarifą. Jie atitinka šiuo metu galiojančias vienkartinių lengvatinių bilietų – 0,75 Eur ir 0,30 Eur su PVM – kainas, taikomas juos įsigyjant iš vairuotojų, rašoma Kauno miesto savivaldybės pranešime žiniasklaidai.
Norint naudotis lengvata žymint elektroninį vienkartinį bilietą fizine bekontakte banko kortele, keleiviams reikės vieną kartą ją susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tai bus galima padaryti internetu, savitarnos svetainėje savitarna.kaunoziogas.lt.
Gyventojui reikės suvesti kortelės duomenis ir paskyroje pasirinkti pagal galiojančius teisės aktus jam priklausančią transporto lengvatą. Ji bus automatiškai taikoma visiems vėlesniems vienkartinių elektroninių bilietų pirkimams, kai už juos bus atsiskaitoma ta pačia bekontakte fizine banko kortele. Prireikus, lengvatos dydį bus galima pakeisti savitarnos sistemoje.
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Nuolaidos bus taikomos tik savitarnoje registruotoms fizinėms bankinėms kortelėms, kadangi virtualios bankinės kortelės, naudojamos telefone, išmaniajame laikrodyje, žiede ar kituose išmaniuosiuose įrenginiuose, paprastai naudoja kitokį (tokenizuotą) numerį nei fizinė kortelė. Taip pat jų numeris ir galiojimo data vartotojui dažniausiai nėra prieinami, todėl neįmanoma duomenų pateikti registracijai „Žiogas“ sistemoje.
Pasikeitus banko kortelei, pavyzdžiui, pasibaigus jos galiojimo laikui ar ją praradus, naują kortelę reikės iš naujo susieti su paskyra ir pakartotinai pasirinkti taikomą transporto lengvatą.