Priežastis, kodėl jam buvo skirta 300 eurų bauda su teisės vairuoti atėmimu pusei metų, stebina. Iš esmės tai – „Regitroje“ nesumokėti 3,5 euro. Prieš šešerius metus vyras už ištisinės linijos kirtimą buvo 3 mėnesiams netekęs teisės vairuoti. Kęstutis baudą sumokėjo, privalomus kursus išklausė, todėl buvo tikras, kad gali vėl sėsti prie vairo.
Šešerius metus intensyviai važinėjęs tiek po Lietuvą, tiek kitur Europoje pašnekovas apstulbo, kai neseniai kirtęs sankryžą per geltoną šviesoforo signalą iš policininkų išgirdo, kad jis neturi teisės vairuoti automobilio.
Kaip pasakojo Kęstutis, policininkai pasvarstė, kad tikriausiai 2020-aisiais, po pažeidimo išklausęs privalomus kursus, jis neapsilankė „Regitroje“.
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Vyras jau kitą dieną ėmėsi tvarkyti reikalų, tačiau prieš vykdamas į „Regitrą“ apsilankė mokykloje, kurioje išklausė privalomus kursus – norėjo gauti raštišką patvirtinimą. Tik čia išgirdo, kad to visiškai nereikia – informaciją apie išklausytus kursus „Regitra“ gauna automatiškai.
Sumokėti 3,5 euro. Viso labo tokio formalumo reikėjo, kad baudą padengęs ir atlikęs prievolę išklausyti kursus Kęstutis būtų galėjęs be vargo važinėti.
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„Regitroje“ iš darbuotojos išgirdo: „Žinai, kas tau bus? 300 eurų baudos ir šešiems mėnesiams atimtos teisės. Čia ne tau vienam taip“, – prisiminė pašnekovas. – Nepatikėjau – absurdiškai nuskambėjo.“
Vis dėlto tai buvo tiesa: pažeidimą nagrinėjusi pareigūnė Kęstučiui už važinėjimą neturint pažymėjo tokią baudą ir skyrė.
„Man galvoje netelpa – už tai, kad nesusimokėjai 3,5 euro, pusei metų atima teises ir skiria 300 eurų baudos“, – stebėjosi Kęstutis pridūręs, kad 2020-aisiais dėl pandemijos jis nė negalėjo apsilankyti „Regitroje“. Po to jis išvyko į užsienį, tai, kad reikia nuvykti į „Regitrą“ – pasimiršo, kol po šešerių metų biurokratinis formalumas neprisivijo solidžia bauda.
Gali skirti švelnesnę bausmę, tik to nedaro
Policijos atstovas Ramūnas Matonis naujienų portalui Lrytas aiškino, kad už vairavimą neturint teisės vairuoti, t. y. nustatyta tvarka nesusigrąžinus teisės vairuoti, atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekse (ANK). Už tokį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų, todėl pareigūnai neturi diskrecijos skirti trumpesnį teisės vairuoti atėmimą ar jo neskirti.
Tačiau Kęstutį ginantis advokatas Gediminas Rezgys sakė, kad tai – ne visai tiesa.
Iš tiesų pagal ANK lengviausia bausmė – teisės vairuoti atėmimas pusei metų. Tačiau egzistuoja ir kitos teisės normos.
„ANK numatyta, kad ne tik teismas, bet ir policija gali paskirti švelnesnę poveikio priemonę, negu numatyta sankcijoje.
Jeigu policija taip pasielgtų, tokį sprendimą dar turėtų sankcionuoti apylinkės teismo teisėjas. Tik praktika rodo, jog tokia teise faktiškai nesinaudojama. Tačiau tai nereiškia, kad policija negalėtų tokio sprendimo priimti“, – naujienų portalui Lrytas komentavo advokatas.
Gal taip saugo teismų sistemą nuo didesnio krūvio?
„Mano nuomone – ne. Juk tais atvejais, kai į teismą kreipiasi pats vairuotojas, apskųsdamas policijos nutarimą, procedūra tampa gerokai sudėtingesnė“, – aiškino G. Rezgys.
Teisininkas atkreipė dėmesį į svarbų aspektą: pagal galiojančią tvarką ir tas, kuris neužbaigia formalumų „Regitroje“ sumokėdamas 3,5 euro, ir tas, kuris piktybiškai važinėja neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, statomi į vieną eilę.
„Akivaizdu, kad nusižengimų pavojingumas nėra vienodas.
Būtent dėl šios priežasties ir atsiranda teismų sprendimai, kuriais šešių mėnesių teisės vairuoti atėmimas panaikinamas arba sutrumpinamas“, – komentavo advokatas.
Praktikoje tokių bylų, kai administracinė atsakomybė taikoma už vairavimą nesusigrąžinus teisės vairuoti, nėra labai daug. Jei tokia byla ir pasiekia teismą, G. Rezgio teigimu, gana didelė dalis teismų sprendimų yra tokie, kuriais visai panaikinamas teisės vairuoti atėmimas.
„Mano vertinimu, teismai į tokias situacijas pažvelgia gerokai žmogiškiau. Manau, teismuose žmonėms pavyksta būti išklausytiems.
Reikia turėti omenyje, kad teismai nepanaikina piniginių baudų, tačiau praktikoje to dažniausiai niekas ir neprašo – pagrindinis ginčo objektas paprastai yra teisės vairuoti atėmimas“, – aiškino G. Rezgys.
Anot jo, kuris laikas policija, priimdama nutarimą dėl teisės vairuoti atėmimo, aiškiai įrašo, kad pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui teisė turi būti susigrąžinta, ir nurodo, kokia tvarka tai padaroma. Tačiau taip buvo ne visada.
Vis dėlto Kelių eismo taisyklėse (KET) nustatyta pareiga transporto priemonės vairuotojui išmanyti ne tik pačias KET, bet ir kitus su vairavimu susijusius teisės aktus. Vienas jų – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Būtent jame nustatytos nuostatos dėl teisės vairuoti susigrąžinimo.
„Dėl šios priežasties teismuose ginčas paprastai kyla ne dėl to, ar administracinis nusižengimas apskritai buvo padarytas, o dėl paskirtos nuobaudos panaikinimo ar sušvelninimo. Pavyzdžiui, bandoma įrodyti, kad šešių mėnesių teisės vairuoti atėmimas neproporcingai griežtas.
Įstatymų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia – atsakomybė šiuo atveju kyla. Tačiau, mano įsitikinimu, ji neproporcingai griežta, nes taikoma iš esmės vien dėl to, kad nebuvo atliktas vienas formalus veiksmas“, – komentavo advokatas.
Klaidingai mano, kad teisę vairuoti susigrąžino
„Praktikoje gana dažnai pasitaiko situacijų, kai teisės vairuoti netekę asmenys įvykdo pagrindinę sąlygą – išklauso privalomus kursus, tačiau neatlieka visų formalių veiksmų, t. y. nesikreipia į „Regitrą“ dėl teisės vairuoti grąžinimo. Dėl to vairuotojai sąžiningai, tačiau klaidingai mano, kad teisę vairuoti jau yra susigrąžinę.
Sustabdyti pareigūnų jie nubaudžiami už transporto priemonės vairavimą neturint teisės vairuoti, skiriant ne tik baudą, bet ir mažiausiai šešių mėnesių teisės vairuoti transporto priemones atėmimą“, – naujienų portalui Lrytas sakė Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas Dainius Antanaitis.
Jo teigimu, tokiais atvejais teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad vairuotojams keliamų reikalavimų nesilaikymas ar jų neišmanymas administracinės atsakomybės nešalina. Kitaip tariant, teismai laikosi pozicijos, kad įstatymų ar kitų teisės aktų nežinojimas nuo administracinės atsakomybės neatleidžia.
Todėl aplinkybė, jog teisės vairuoti netekęs asmuo dėl savo neatidumo iki galo neįvykdė visų būtinų formalumų, apie kuriuos, kaip transporto priemonės vairuotojas, privalėjo žinoti, ir dėl to formaliai nesusigrąžino teisės vairuoti transporto priemones, nešalina jo atsakomybės už ANK numatyto administracinio nusižengimo padarymą.
„Vis dėlto egzistuoja ir kita šios situacijos pusė. Tokiose bylose teismų praktikoje neretai sprendžiamas klausimas dėl ANK 34 straipsnio 6 dalies taikymo. Ši nuostata suteikia tiek pareigūnams, skiriantiems teisės vairuoti atėmimą, tiek teismams, nagrinėjantiems tokio sprendimo pagrįstumą, teisę sumažinti minimalų šešių mėnesių teisės vairuoti atėmimo terminą arba apskritai jo neskirti“, – Kęstučio advokatui antrino D. Antanaitis pridūręs, kad ir jam praktikoje neteko pastebėti atvejų, jog pareigūnai savo iniciatyva taikytų šią nuostatą.
Jeigu teismas nustato, kad asmuo į „Regitrą“ nesikreipė tik dėl savo aplaidumo, o transporto priemonę vairavo ne tyčia ignoruodamas teisės aktų reikalavimus, bet dėl nerūpestingumo – neišmanydamas ar tinkamai neišsiaiškinęs teisės vairuoti grąžinimo tvarkos, – praktikoje teisės vairuoti atėmimo terminas gali būti sumažintas, pavyzdžiui, iki vieno mėnesio.
„Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad ANK 34 straipsnio 6 dalies taikymas yra išimtis iš bendrosios taisyklės. Tiek teismas, tiek administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti, ar faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad įstatyme numatytos poveikio priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams.
Taip pat vertinama pažeidėjo asmenybė, jo elgesys ir tai, ar teisės vairuoti atėmimas konkrečiu atveju iš tiesų yra būtinas administracinės atsakomybės tikslams – nubausti ir perauklėti – pasiekti“, – kalbėjo D. Antanaitis.
Jeigu nustatoma, kad įstatyme numatytos poveikio priemonės arba jų visuma nėra būtinos šiems tikslams pasiekti, jos gali būti neskiriamos arba pakeičiamos švelnesnėmis.
Tokią išvadą galėtų pagrįsti, pavyzdžiui, šių aplinkybių visuma: pats pažeidimas nesukėlė neigiamų padarinių ar pavojingos situacijos eisme, nesutrikdė eismo, yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių (pavyzdžiui, pažeidėjas pripažino padaręs nusižengimą ir dėl jo gailisi), o pats asmuo nėra sisteminis KET pažeidėjas ir gali būti apibūdinamas teigiamai.
Paslaugą teikė nuotoliu
„Paskelbus karantiną įmonės veikla buvo apribota ir darbas padaliniuose nebuvo galimas. Tačiau asmenims, kurie teisę vairuoti prarado trumpiau nei metams, buvo sudaryta galimybė teisę vairuoti susigrąžinti nuotoliniu būdu. Tam tikrais atvejais ir dabar galima pateikti prašymą per savitarnos sistemą“, – komentuodama Kęstučio atvejį naujienų portalui Lrytas sakė „Regitros“ atstovė Karolina Judeikė.
Anot jos, 3,5 euro – tai mokestis už teisės vairuoti transporto priemonę sugrąžinimą.
„Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas numato, kad po nuobaudos pasibaigimo asmuo turi inicijuoti teisės atgavimo procedūrą bei pateikti prašymą. Kol ši procedūra nebaigta ir paslauga neapmokėta, „Regitros“ sistema teisiškai negali pakeisti vairuotojo statuso“, – aiškino K. Judeikė.
Nuo šių metų liepos 8 d. „Regitra“ apie pasikeitusį vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuoja SMS žinute ir el. paštu. Tam tereikia įsitikinti ar atnaujinote savo kontaktinius duomenis, kuriais pageidaujate gauti informaciją.
Priminsime, kad vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta ilgiau nei metams, reikia ne tik baigti papildomus mokymus vairavimo mokykloje, bet ir išlaikyti teorijos bei praktikos egzaminus „Regitroje“.
Jei vairuotojas buvo neblaivus, papildomai reikia pasirūpinti privalomojo mokymo pažymėjimu, kuris išduodamas pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą arba pagal Vairavimo esant neblaiviam prevencijos programą, o taip pat – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma (ji turi būti išduota vėliau nei buvo padarytas KET pažeidimas).
Jei teisė vairuoti buvo atimta trumpesniam nei metai laikotarpiui, reikia baigti papildomus mokymus vairavimo mokykloje ir teisė vairuoti bus sugrąžinama nelaikant vairavimo egzaminų, tačiau pateikus prašymą „Regitrai“.
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