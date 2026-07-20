Reidai Klaipėdos apskrityje: per savaitę įkliuvo 8 girti vairuotojai

Liepos 15 d. apie 21 val. 36 min. Palangoje, Kretingos g., sustabdytai 1987 m. gimusiai automobilio BMW vairuotojai nustatytas 1,62 prom. girtumas.
Liepos 17 d. apie 9 val. 58 min. Palangoje, Elijos g., sustabdytam 1981 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,42 prom., tą pačią dieną apie 13 val. 58 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, patikrintam 1979 m. gimusiam „Toyota Prius“ vairuotojui – 0,50 prom. girtumas.
Liepos 18 d. apie 9 val. 32 min. Palangoje, Elijos g., 1974 m. gimusiam automobilio „Skoda“ vairuotojui nustatytas 0,54 prom. girtumas.
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Liepos 19 d. apie 9 val. 06 min. Palangoje, Liepojos pl. ir Kontininkų g. sankryžoje, sustabdytam 2001 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 1,49 prom., apie 11 val. 22 min. Klaipėdos r., magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, 1968 m. gimusiam automobilio „Ford Galaxy“ vairuotojui – 0,89 prom., apie 10 val. 55 min. ten pat, sustabdytam 1976 m. gimusiam „Mitsubishi Eclipse“ vairuotojui – 0,50 prom., o apie 11 val. 22 min. Klaipėdos r., taip pat magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, 1978 m. gimusiam automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojui – 0,82 prom. girtumas.
Atsakomybės neišvengs ir pareigūnų patikrintas alkoholio padauginęs dviratininkas.
Liepos 17 d. apie 17 val. 32 min. Klaipėdoje, Taikos pr., 1971 m. gimusiam, dviračiu važiavusiam vyrui nustatytas 2,07 prom. girtumas.
Dar 11 pareigūnų patikrintų automobilių vairuotojų neturėjo teisės vairuoti, 29 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio telefonais, 54 vairuotojai ir du keleiviai nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti 6 vaikai.
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