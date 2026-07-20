AutoRadaras

Savaitės lakstūnas Kauno apskrityje: važiavo 73 km/val. greičiau, nei buvo leidžiama

2026 m. liepos 20 d. 16:33
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, liepos 13 – 19 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 642 greičio viršijimo atvejus.
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Savaitės lakstūnas užfiksuotas liepos 16 d. apie 11 val. 45 min. Kėdainių r., kelyje Jonava – Kėdainiai – Šeduva, kuomet automobilis „Citroen“, vairuojamas vyro (gim. 1999 m.), ten, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 123 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai patikrino virš 4,9 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 23 girtus vairuotojus, 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar net 281 vairuotoją, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
greičio viršijimasKelių eismo taisyklės (KET)Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

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