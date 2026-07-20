Savaitės lakstūnas Kauno apskrityje: važiavo 73 km/val. greičiau, nei buvo leidžiama

Savaitės lakstūnas užfiksuotas liepos 16 d. apie 11 val. 45 min. Kėdainių r., kelyje Jonava – Kėdainiai – Šeduva, kuomet automobilis „Citroen“, vairuojamas vyro (gim. 1999 m.), ten, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 123 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai patikrino virš 4,9 tūkst. transporto priemonių.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 23 girtus vairuotojus, 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar net 281 vairuotoją, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.