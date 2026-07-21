Karščiausias taškas Klaipėdoje: dėl eismo centrinėje gatvėje netyla pėsčiųjų ir dviratininkų ginčai

H. Manto gatvės atkarpoje nuo sankryžos su Liepų gatve iki Lietuvininkų aikštės dviratininkai privalo važiuoti pirmąja eismo juosta – tai nurodo kelio ženklai, tačiau nemažai dviračių vis tiek važiuoja šaligatviu dešinėje pusėje.
Dėl to dažnai kyla konfliktinės situacijos, nes pėstieji neretai skundžiasi dviratininkais, kurie kaltinami važiuojantys ten, kur to daryti negali, baksnojama į kelio ženklus ir pėsčiųjų simbolius ant raudonų trinkelių dangos, kuri kadaise projektuota kaip dviračių takas.
Per pastarąsias dvi savaites bent dviejų centrinės miesto dalies gyventojų pranešimų sulaukė ir ir naujienų portalas „ve.lt“ – abiem atvejais žmonės gynė pėsčiųjų interesus ir kritikavo dviratininkus, kurie neva neleistinai važiuoja šaligatviais.
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Portalo fotografė pirmadienį, liepos 13 d., užfiksavo, kad dalis dviratininkų šioje vietoje renkasi važiuoti gatve, dalis – šaligatviu.
Kartais į gyventojų skundus reaguoja ir policija, rengianti šioje vietoje tikslinius patikrinimus, paskutinį kartą toks vyko birželį – kaip viešai skelbė pareigūnai, tuomet sustabdyta apie 30 dviratininkų, jie nebausti, pokalbiai buvo „prevenciniai“.
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Policija priminė, kad H. Manto gatvės ruože dviratininkai ir paspirtukininkai turi važiuoti pirmąja, autobusams skirta eismo juosta. Pareigūnai žada, kad patikrinimai vyks ir ateityje, o nustačius pažeidimą kalbomis gali būti neapsiribojama – gali grėsti ir įspėjimai ar baudos.
Tuo metu dviratininkai teisinasi, kad šaligatviu naudojasi ne iš piktos valios, o vengdami pavojaus, nes nesaugiai jaučiasi dėl arti važiuojančių autobusų ir kitų transporto priemonių.
Padėtis nesikeičia jau daug metų.
Ateities sprendimas
Šiuo metu jau parengtas didžiulės apimties eismo pertvarkymo darbų projektas pagrindinėje miesto transporto ašyje, į kurią įtraukta ir H. Manto gatvė su atkarpa, kurioje vietos nepasidalija pėstieji su dviratininkais.
Iki 2029 m. suplanuoti atlikti darbai turėtų pagerinti sąlygas visiems eismo dalyviams Taikos prospekte, Smiltelės, Tiltų, H. Manto ir Liepojos gatvėse.
Vadinamajame darnaus judumo projekte pateikta vaizdinė medžiaga rodo, kad H. Manto gatvėje, tarp sankryžų su Liepų ir Vytauto gatvėmis, dviračių takas numatytas kartu su šaligatvių dešinėje, o nuo šios vietos jis tęsiamas važiuojamojoje dalyje, A+ eismo juostoje, kuri taip pat skirta viešajam transportui bei elektromobiliams.
Vertinant pagal projekto duomenis, padėtis ateityje iš esmės neturėtų keistis nuo dabartinės.
Dviratininkas: reikėtų atskiros juostos
Lietuvos dviratininkų draugijos atstovas Klaipėdoje Saulius Ružinskas sako, kad Darnaus judumo projekto rengime nedalyvavo, jo sprendimų nežino ir nekomentuos, tačiau priminė, kad organizacija dviračių eismo problemas kviesta spręsti planuojant Klaipėdos BRT – greitųjų autobusų – projektą, kurio vėliau buvo atsisakyta.
S. Ružinskas sakė, kad tuomet problema H. Manto gatvėje buvo išspręsta gerai.
„BRT projekte šioje vietoje buvo numatyta speciali juosta dviračiams. Ne dalintis ja su kitu transportu, bet tik dviračiams. Kaip kitose šalyse, kur sąlygos dviratininkams yra geros“, – „ve.lt“ teigė S. Ružinskas.
Anot jo, juosta dviračiams turėjo būti įrengta gatvėje sumažinus erdvę kitam transportui.
„Iki smulkių sprendimų – ar ji būtų atskirta žymėjimu, ar fizine kliūtimi – prieita nebuvo. Fizinė kliūtis, žinoma, suteiktų daugiau saugumo jausmo“, – kalbėjo S. Ružinskas.
Jis taip pat gynė dviratininkus, kuriuos policija baudžia už tai, kad jie šioje atkarpoje važiuoja šaligatviu.
„Ten yra šaligatvis, o šaligatviu dviračiais važiuoti galima. Negalima tuo atveju, kai yra pėsčiųjų takas“, – teigė S. Ružinskas.
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