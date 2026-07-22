Automobilyje iš Baltarusijos – netikėtas krovinys: pričiupo slepiant tarp asmeninių daiktų

Nustatyta, kad šios prekės patenka į Europos Sąjungos taikomų ribojimų Baltarusijos kilmės prekėms sritį. Dėl pažeidimų pradėta administracinė teisena, o prekės sulaikytos.
Lietuvos muitinė primena, kad prieš vykdami per Europos Sąjungos išorinę sieną pasitikrinkite, ar jūsų vežamoms prekėms netaikomi draudimai ar apribojimai. Net ir kasdienės prekės – maisto produktai, kosmetika, buitinė chemija ar kitos prekės – gali būti draudžiamos įvežti iš Baltarusijos ar Rusijos.
Ką galima ir ko negalima vežti per sieną
Susiję straipsniai
Kada muitinė gali sulaikyti siuntą
Jei iš trečiųjų šalių į Lietuvą įvežamos arba siunčiamos prekės, kurioms gali būti taikomi draudimai ar apribojimai, muitinė turi teisę jas sulaikyti.
Prekės gali būti sulaikytos, jei kyla įtarimas, kad:
pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės;
siunčiamos neaiškios kilmės, narkotinės, psichotropinės ar pavojingos medžiagos;
siunčiami ginklai;
siunčiamos CITES konvencijos saugomos prekės;
siunčiami kiti draudžiami ar ribojami objektai.
Kaip vyksta prekių sulaikymas
Prekių sulaikymo tvarką Lietuvos muitinėje reglamentuoja Prekių, jas gabenančių transporto priemonių ir kitų daiktų ir (arba) grynųjų pinigų sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Sulaikant prekes:
surašomas prekių sulaikymo protokolas;
protokole nurodomas sulaikymo pagrindas, aplinkybės ir galimai pažeisti teisės aktai;
protokolo kopija įteikiama asmeniui, pateikusiam prekes muitiniam tikrinimui;
šis asmuo apie prekių sulaikymą informuoja siuntos gavėją;
Svarbu. Prekių sulaikymo terminai nėra nustatyti, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 11 punkte.
Tyrimas teritorinėje muitinėje atliekamas tol, kol išsiaiškinamos visos konkretaus atvejo aplinkybės. Apie priimtą sprendimą muitinė informuoja susijusius asmenis.
Svarbiausi draudimai: maisto produktai iš Rusijos ir Baltarusijos
Į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos draudžiama importuoti, įvežti ar siųsti siuntomis:
maisto produktus;
įskaitant:tabako gaminius;
alkoholinius gėrimus;
maisto papildus.
Taip pat draudžiama importuoti ar siųsti siuntomis iš šių valstybių prekes, išvardintas:
Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2006 prieduose;
Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 prieduose.
Svarbiausi draudimai: tabako gaminiai ir elektroninės cigaretės
Lietuvoje draudžiama nuotolinė prekyba tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Draudimas taikomas:
prekybai internetu Lietuvoje;
prekybai internetu iš kitų šalių;
siuntimui paštu ar per kurjerius.
Su tabako gaminiais susiję gaminiai:
elektroninės cigaretės;
elektroninių cigarečių pildyklės;
rūkomieji žoliniai gaminiai.
Tai reiškia, kad fiziniams asmenims draudžiama:
įsigyti šiuos gaminius elektroninėse parduotuvėse;
siųsti tabaką, tabako gaminius ar su jais susijusius gaminius į Lietuvą;
Aptikusi tokias prekes siuntose, muitinė jas sulaiko.
Svarbiausi draudimai: maisto papildai
Vienam asmeniui leidžiama vežti arba siųsti:
ne daugiau kaip 10 pirminių maisto papildų ar specialiojo maisto pakuočių;
kurių bendras svoris neviršija 20 kg.
Lietuvos muitinėprekėsPasienis
Rodyti daugiau žymių