Įspėja: A1 kelyje ties viaduku – laikini eismo ribojimai

Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 144,72 km dviejų lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas.
„Džiaugiuosi, kad tiltų ir viadukų atstatymo darbai vyksta visoje šalyje. Automagistralė Vilnius–Kaunas–Klaipėda yra viena intensyviausių šalyje, todėl blogos būklės viaduko rekonstrukcijos darbai – būtini. Mums svarbiausia, kad kiekviena kelionė būtų ne tik patogi, bet ir saugi visiems eismo dalyviams“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Liepos 23 d. dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių, stabdomas apie 10–11 val. ir apie 15 val. Analogiški trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatyti liepos 24 d. maždaug tuo pačiu metu. Tikslus eismo ribojimų laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos.
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„Vykdant tokio masto projektus, eismo ribojimai yra neišvengiami. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžiausi darbai suplanuoti nakties metu. Kadangi trumpų eismo stabdymų bus ir dieną, vairuotojus kviečiame iš anksto planuoti keliones, esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus ir darbų zonoje laikytis nustatyto greičio ribojimų“, – sako „Via Lietuva“ Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė.
Pagrindiniai sijų montavimo darbai virš automagistralės numatyti naktį iš liepos 23 į 24 d. Nuo liepos 23 d. 22.00 val. iki liepos 24 d. 8.00 val. bus visiškai uždaromas eismas Kauno–Klaipėdos kryptimi. Sijų montavimo metu ant automagistralės bus statomas kranas ir atliekami darbai virš važiuojamosios kelio dalies.
Darbų grafike taip pat numatytas rezervinis laikas (liepos 24–27d. nuo 22.00 iki 8.00 val.), kuris būtų naudojamas tik tuo atveju, jei dėl nenumatytų aplinkybių, technologinių priežasčių ar oro sąlygų darbų nepavyktų atlikti pagal pagrindinį grafiką.
„Via Lietuva“ prašo vairuotojų iš anksto planuoti keliones, pasirinkti alternatyvius kelionių maršrutus, stebėti laikinus kelio ženklus ir laikytis eismo reguliuotojų nurodymų.
A1Keliasautomagistralė
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