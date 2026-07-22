AutoRadaras

Lėks greičiau už vėją: Lenkijos geležinkeliais traukiniai riedės 350 km/h greičiu

2026 m. liepos 22 d. 16:36
Karolis Broga
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis vystys greičiausią ir patį moderniausią Europoje geležinkelių tinklą, kuriuo traukiniai lėks 350 kilometrų per valandą (km/h) greičiu ir kasmet perveš beveik 800 mln. keleivių.
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Trečiadienį spaudos konferencijos metu D. Tuskas paskelbė, kad vystant integruotą geležinkelių tinklą (ZSK) bus nutiesta 4,7 tūkst. km naujos geležinkelio vėžės.
2,7 tūkst. km šios geležinkelio vėžės bus pritaikyta greitaeigiams traukiniams, kurie išvystys iki 350 km/h greitį. Likę 2 tūkst. km vėžės bus skirti įprastam riedmenų parkui. Dar 5,6 tūkst. geležinkelių vėžės bus modernizuoti.
„Tiesiame patį moderniausią geležinkelių tinklą Europoje ir tai nėra joks pagražinimas“, – sakė D. Tuskas.
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Pasak jo, kiekviena Lenkijos apskritis bus prijungta prie tolimojo susisiekimo geležinkelių tinklo, o projekto vertė sieks šimtus milijardų zlotų.
„Siekiame, kad geležinkeliai taptų pačia geidžiamiausia susisiekimo rūšimi Lenkijoje. Tai reiškia, kad baigus šį didžiulį ZSK projektą, Lenkijoje turėtume pervežti apie 800 mln. keleivių per metus“, – pareiškė D. Tuskas.
Anot jo, ateityje geležinkelių tinklas bus platesnis, o kelionės traukiniais bus patogesnės ir greitesnės. Kelionės tarp bet kokių dviejų taškų Lenkijoje turėtų užtrukti ne ilgiau nei 3 valandas.
„Turėsime greičiausią susisiekimą geležinkeliais Europoje“, – pridūrė premjeras.
Pasak infrastruktūros ministro Dariuszo Klimczako, esamos investicijos į geležinkelius siekia 100 mlrd. Lenkijos zlotų (23,1 mlrd. eurų), o pirmieji pirkimų konkursai dėl greitojo geležinkelio tinklo jau buvo paskelbti.
„Mūsų uždavinys aiškus. Lenkijos geležinkeliai turi būti geriausi Europoje, aukščiausių standartų, saugūs, traukiniai turi vykti punktualiai ir aptarnauti tiek didžiuosius miestus, tiek mažesnius miestelius“, – pareiškė ministras.
Infrastruktūros viceministras Piotras Malepszakas teigė, kad Lenkijos geležinkeliai turėtų pervežti 470 mln. keleivių 2026 m. ir beveik 500 mln. 2027 m. – maždaug 100 mln. daugiau nei 2023 m.
Jis pridūrė, kad šiuo metu geležinkelių tinkle kasdien važiuoja apie 7 tūkst. traukinių, o tai didžiausias skaičius šalies istorijoje.
LenkijageležinkelisDonaldas Tuskas

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