Naujas išbandymas vairuotojams: viena gatvė pusei dienos taps nepravažiuojama

Nurodoma, kad eismas Birželio 23-iosios g. atkarpoje tarp Savanorių prospekto ir žiedinės sankryžos įsigalios nuo 7 val. ryto ir truks iki 18 val. vakaro.
Atkarpa uždaroma dėl čia vyksiančių kelio asfaltavimo darbų, tad jiems vykstant nebus galimybės įvažiuoti ir išvažiuoti iš šalia esančių kiemų bei įmonių teritorijų.
„Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – pranešime pridūrė Kauno savivaldybė.
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Pažymima, kad bendrai kapitalinio gatvės remomto metu atnaujinama kelio danga, pėsčiųjų ir dviračių takai bei apšvietimas. Visus darbus planuojama užbaigti iki rudens.
Eismasdraudžiamaeismo ribojimas
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