AutoRadaras

Naujas išbandymas vairuotojams: viena gatvė pusei dienos taps nepravažiuojama

2026 m. liepos 22 d. 12:13
Nuo rytojaus, liepos 23 d. vairuotojų Kaune laukia nauji laikini eismo ribojimai. Kauno savivaldybė skelbia, jog dėl kelio darbų pusei dienos uždaroma Birželio 23-iosios gatvės atkarpa.
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Nurodoma, kad eismas Birželio 23-iosios g. atkarpoje tarp Savanorių prospekto ir žiedinės sankryžos įsigalios nuo 7 val. ryto ir truks iki 18 val. vakaro.
Atkarpa uždaroma dėl čia vyksiančių kelio asfaltavimo darbų, tad jiems vykstant nebus galimybės įvažiuoti ir išvažiuoti iš šalia esančių kiemų bei įmonių teritorijų.
„Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – pranešime pridūrė Kauno savivaldybė.
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