Vilniuje laikinai uždaroma judrios gatvės atkarpa: rekonstruos nuotekų tinklus

Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Grinda“, nuo liepos 27 iki rugpjūčio 31 dienos dalyje šios gatvės bus vykdoma paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija.
Darbų metu per remontuojamą Taikos gatvės atkarpą tranzitinis transporto priemonių eismas nevyks, o pėstiesiems eismo ribojimai nebus taikomi.
Taip pat pažymima, kad gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie visų namų.
Be to, dėl rekonstrukcijos laikinai keisis ir 43 bei 73 maršrutų autobusų trasos. Nurodoma, kad autobusai važiuos apylanka per Rygos gatvę ir stos laikinose Justiniškių bei Atžalyno stotelėse.
Vilniusgatvėnuotekų tinklas
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