Vilniuje ribos eismą net pėstiesiems, keisis viešojo transporto maršrutai

Nuo liepos 16 d. 9 val. iki liepos 28 d. 22 val. bus ribojamas pėsčiųjų ir dviratininkų eismas Neries krantinėje nuo Baltojo tilto sporto aikštyno iki sraigtasparnių pakilimo aikštelės.
Nuo liepos 23 d. 22 val. iki liepos 26 d. 12 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas Upės gatvės atkarpoje nuo A. Nasvyčio iki Kalvarijų gatvės (išskyrus renginio transportą su leidimais).
Nuo liepos 24 d. 19 val. iki liepos 26 d. 10 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės gatvės atkarpoje nuo A. Nasvyčio iki Kalvarijų gatvės.
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
Nuo liepos 24 d. 20 val. iki liepos 25 d. 20 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas Žvejų gatvės dalyje nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki pastato A. Juozapavičiaus g. 9A (išskyrus renginių transportą su leidimais).
Nuo liepos 25 d. 15–20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Žvejų gatvėje.
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Liepos 25 d. 10–24 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas viena Olimpiečių gatvės važiuojamosios dalies puse, esančia arčiau Neries upės.
Liepos 25 d. 10–24 val. bus draudžiamas dviračių ir elektrinių paspirtukų eismas Upės, Žvejų ir Olimpiečių gatvių dviračių takuose.
Nuo liepos 25 d. 3 val. iš dalies ribojamas, o 12–24 val. draudžiamas transporto priemonių eismas (išskyrus viešąjį transportą) A. Goštauto gatvės dalyje nuo Vasario 16-osios iki Mečetės gatvės viena eismo kryptimi – dešiniąja važiuojamosios dalies puse, esančia arčiau Neries upės, ir J. Tumo-Vaižganto gatvės dalyje nuo Lukiškių iki A. Goštauto gatvės (išskyrus viešąjį transportą).
Viešasis transportas kursuos dažniau
Į Upės festivalį rekomenduojama vykti viešuoju transportu, pėsčiomis arba dviračiu. Liepos 25 d. bus dažninamas viešojo transporto kursavimas – dažniau važiuos 1G, 3G, 4G, 6G, 43 maršrutų autobusai, taip pat 2, 9, 17, 19, 3, 7, 10, 12 maršrutų troleibusai. Keleivių patogumui 3G maršruto autobusai papildomai stos Kražių stotelėje.
Per festivalį keisis ir Vilniaus viešojo vandens transporto maršrutas. Liepos 24 ir 26 d. laivai nestos Baltojo tilto stotelėje, o liepos 25 d. kursuos sutrumpinta trasa Žaliasis tiltas – Žirmūnų paplūdimys – Žaliasis tiltas. Nuo liepos 27 d. laivai grįš į įprastą maršrutą ir tvarkaraštį.