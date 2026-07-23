AutoRadaras

Į „Regitrą“ vyrui atvykus registruoti automobilio kilo šurmulys – teko kviesti policiją

2026 m. liepos 23 d. 09:29
Darius Čiužauskas
Vakarų Lietuvos policininkai aiškinasi, kaip Lietuvoje atsidūrė galimai užsienyje pavogtas pavežėjų taip mėgstamas lengvasis automobilis.
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Policininkai į valstybės įmonės „Regitra“ Tauragės padalinį iškviesti antradienio (liepos 21 d.) pavakare.
Šurmulys kilo ir skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 skambinti prireikė dėl „Toyota Prius“.
Apie 15 val. 40 min. lengvąjį automobilį Melioratorių gatvėje įsikūrusiame „Regitros“ padalinyje priregistruoti norėjo 58 metų vyras.

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Patikrinus duomenis paaiškėjo, kad „Toyota Prius“ ieškoma užsienyje. Galimai Prancūzijoje, nes buvo su šiuo šalies valstybiniais numeriais.
Įtariama, kad automobilis gali būti šioje šalyje pavogtas ir atgabentas į Lietuvą.
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Tauragės r. policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Regitravogtas automobilisTauragė
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