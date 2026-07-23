Keisis eismo organizavimas judrioje sostinės gatvėje: kas vyks ir kaip reiks važiuoti

Primenama, kad 2025-ųjų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinerinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto, gyventojų ir verslo kasdienybę.
„Rekonstravę šimtmečio senumo vandentiekio vamzdžius – ateityje išvengsime pasikartojančių avarijų ir įgriuvų, todėl nebereikės uždaryti eismo šiose gatvėse, bus užtikrinamas nepertraukiamas vandens tiekimas.
Modernizuota infrastruktūra bus dar geriau pritaikyta augančio miesto poreikiams, leis geriau amortizuoti kylančias rizikas, o mūsų paslaugos ir toliau atitiks aukščiausius kokybės standartus“, – teigia Viktoras Matonis, „Vilniaus vandenų“ Gamybos tarnybos direktorius.
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Siekiant kuo mažiau trikdyti miesto kasdienį gyvenimą, inžinerinių tinklų statybos ir rekonstravimo darbai vykdomi etapais, sudarant sąlygas gyventojams ir verslui išlaikyti įprastą veiklos ritmą. Apie būsimus pokyčius gyventojai ir verslo atstovai jau informuoti susitikimo metu.
Savivaldybės įmonės „Grinda“ ir „Vilniaus vandenys“, rekonstravusios vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrengusios naują lietaus nuotekų surinkimo sistemą – perduos gatvę dangos atnaujinimo darbus vykdysiantiems rangovams: bus atnaujinama važiuojamoji dalis ir šaligatviai, įrengiami dviračių takai.
Baigus darbus, ši senamiesčio dalis taps patogesnė, saugesnė ir geriau pritaikyta šiuolaikiniams miesto poreikiams išsaugant istorinį Senamiesčio savitumą. Atnaujinti inžineriniai tinklai užtikrins patikimesnį vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, o nauja infrastruktūra pagerins sąlygas pėstiesiems, dviratininkams, viešojo transporto keleiviams ir vairuotojams.
Gatvių modernizavimo darbai atliekami pagal Vilniaus vystymo kompanijos paruoštą projektą.
Esminiai eismo organizavimo pokyčiai nuo liepos 27 d.:
Maironio gatvės atkarpoje nuo B. Radvilaitės iki Rusų gatvės eismas bus organizuojamas viena kryptimi. Šioje atkarpoje taip pat keisis automobilių stovėjimo tvarka – dalis stovėjimo vietų bus laikinai panaikinta.
Maironio ir Aukštaičių gatvių sankryžoje nebus galima įvažiuoti iš Maironio gatvės į Aukštaičių gatvę ir iš Aukštaičių gatvės į Maironio gatvę. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas per Kūdrų gatvę. Kūdrų gatvėje automobiliams nebus leidžiama sustoti.
Maironio gatvės atkarpoje nuo Aukštaičių iki Subačiaus gatvės dėl vykdomų darbų vietomis bus susiaurinta važiuojamoji dalis. Šioje atkarpoje taip pat nebus leidžiama sustoti.
Automobilių stovėjimo aikštelė tarp O. Šimaitės ir Maironio gatvių darbų metu bus laikinai uždaryta. Leidimus statyti automobilius šioje zonoje turintys gyventojai galės naudotis ir gretimomis stovėjimo zonomis. Apie konkrečias galimybes jie bus informuoti asmeniškai.
Subačiaus gatvėje nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 14 d. dėl vykdomų darbų bus užimta dalis važiuojamosios dalies, tačiau eismas abiem kryptimis išliks.
Viešojo transporto eismas ir toliau bus organizuojamas apylankomis – 10, 11, 33 ir 89 maršrutų autobusai abiem kryptimis kursuos pakeistais maršrutais.
Visą projekto laikotarpį bus užtikrinamas saugus judėjimas žmonėms su negalia ir tėvams su vaikų vežimėliais. Taip pat išliks galimybė automobiliu, dviračiu ar pėsčiomis patekti į gyvenamųjų namų kiemus ir gatvėse veikiančių įstaigų patalpas.
eismas miesteVilniusMaironio gatvė
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