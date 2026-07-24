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Chaotiškas penktadienis Kaune – pasipylė avarijos, vairuotojai įstrigo spūstyse

2026 m. liepos 24 d. 16:05
Kaune, ties naujuoju Eigulių viaduku ir Jonavos gatvės prieigomis, penktadienį fiksuotos kelios avarijos, dėl kurių vairuotojams teko susidurti su sulėtėjusiu eismu.
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Socialiniuose tinkluose vairuotojai pranešė apie kelis susidūrimus abiejose kelio pusėse – tiek važiuojant Vilniaus, tiek Klaipėdos kryptimis.
Feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ vairuotojai pranešė apie kelis eismo įvykius vienoje atkarpoje. Anot jų, nuo „Megos“ pusės ties nusukimu į Jonavos gatvę susidūrė automobiliai – pranešta apie stipriai apgadintą „Toyota“. Taip pat už maždaug 100 metrų, antroje eismo juostoje Vilniaus kryptimi, susidūrė dar trys automobiliai.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad šioje atkarpoje buvo fiksuoti du eismo įvykiai.
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Pirmasis įvyko apie 13.52 val. Klaipėdos kryptimi – susidūrė trys automobiliai. Medikų pagalbos neprireikė, tačiau pareigūnai aiškinasi, kuris vairuotojas yra atsakingas už avariją.
Antrasis įvykis apie 15.07 val. įvyko Vilniaus kryptimi. Čia taip pat susidūrė trys automobiliai. Į vietą buvo iškviesti medikai, nes vienas vaikas skundėsi nugaros skausmu, tačiau, pirminiais duomenimis, rimtesnių sužalojimų nenustatyta.
Policija kol kas neturi duomenų, kad avarijos būtų susijusios su neblaiviais vairuotojais. Pareigūnai toliau dirba įvykio vietose.
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