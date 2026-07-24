AutoRadaras

Iš anksto įspėjo: čia penktadienį bus stabdomas eismas

2026 m. liepos 24 d. 13:00
Lrytas.lt
„Informuojame, kad šiandien, penktadienį, automagistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, ties Gėluvos viaduku, Kauno kryptimi tęsiami darbai, todėl bus taikomi laikini eismo ribojimai“, – paskelbė bendrovė „Via Lietuva“.
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Apie 15 val. eismas automagistralėje A1 Kauno kryptimi ties Gėluvos viaduku bus stabdomas iki 10 minučių, kol bus atliekami naujojo viaduko sijų montavimo darbai.
O naktį iš liepos 24 į 25 d. (22.00–8.00 val.) dėl vykdomų darbų bus visiškai uždaromas eismas tik ties Gėluvos viaduku Kauno kryptimi. Važiuojantieji automagistrale šioje vietoje bus nukreipiami apylanka.
Vakar analogiški darbai vyko Klaipėdos kryptimi – eismo ribojimai buvo trumpalaikiai, o didesnių spūsčių automagistralėje nesusidarė.

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„Dėkojame vairuotojams už kantrybę ir supratingumą, taip pat primename atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis“, – rašo „Via Lietuva“.
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