Rinkosi prie Urmo bazės, naktinėjo iki paryčių
Renginys „Moto vakaras Kaune“ buvo viešai skelbiamas socialiniame tinkle „Facebook“, grupėje „Moto Kaunas“. Kvietime nurodyta, kad liepos 25 d., šeštadienį, nuo 19 val. motociklininkai renkasi Urmo bazės aikštelėje prie „Circle K“ degalinės, o vakaro programoje – apie 100 km „vidutinio tempo ratukas“ ir, kaip skelbė organizatoriai, „naktinėjimas iki paryčių“. Dalyviai raginti atvykti pilnais bakais.
Naktį motociklų garsai pasiekė ir miegoti bandžiusius kauniečius. Vienas skaitytojas portalo redakcijai ironizavo: „Čia Taikos prospekte naujas spotas šitų savižudžių? Šeštadienis, 23 val. Vėl liaudis nemiegos, skųsis garsu“, – teigė kaunietis.
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Policija: pažeidimų neužfiksuota
Portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą klausdamas, ar naktį iš šeštadienio į sekmadienį Kauno gatvėse nebuvo fiksuojami pažeidimai, kai motociklų bendruomenės nariai rengė pasivažinėjimus ant vieno rato ar kitaip triukšmavo.
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„Jūsų nurodytu laikotarpiu su motociklininkų bendruomene susijusių Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės pažeidimų užfiksuota nebuvo“, – atsakyme redakcijai nurodė Kauno apskrities VPK.
Skundžiasi ne pirmą vasarą
Motociklų keliamas triukšmas naktinėse Kauno gatvėse – ne šios vasaros naujiena. Kauniečiai dėl jo skundžiasi jau ne vienus metus, ypač šiltuoju sezonu, kai motociklai masiškai išrieda į gatves, o pareigūnai ir savivaldybė paprastai prašo gyventojų supratimo.
Kaip anksčiau rašė portalas „Kas vyksta Kaune“, Kauno miesto taryba yra patvirtinusi 2024–2028 m. triukšmo prevencijos veiksmų planą ir nustačiusi tyliąsias zonas, kuriose triukšmo rodiklis negali viršyti 50 decibelų. Pati policija yra pripažinusi, kad atšilus orams gyventojų skundų dėl transporto priemonių keliamo triukšmo pagausėja, tačiau naktinius triukšmautojus išaiškinti pareigūnams sudėtinga.
Savivaldybė dar prieš kelerius metus policijai perdavė garso matavimo įrangą, kuria gali naudotis tik pareigūnai, tačiau triukšmo problema mieste iki šiol nelaikoma išspręsta – apie tai šią vasarą ne kartą rašyta ir portale „Kas vyksta Kaune“.
Kyla klausimas – jei gyventojai naktį girdi motociklų kolonas, o vaizdo įrašuose fiksuojami manevrai ant vieno rato, kodėl pareigūnų suvestinėse nėra užfiksuota nė vieno pažeidimo?
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