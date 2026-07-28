Svarbi žinia vilniečiams – šioje sostinės vietoje ribojamas greitis, negalėsite statyti automobilių

Nustatyta, kad šioje gatvės atkarpoje dalis vamzdynų yra pažeisti, todėl smarkių liūčių metu paviršinės nuotekos nebegali būti surenkamos ir nuvedamos taip efektyviai, kaip turėtų. Rekonstrukcija padės užtikrinti patikimą tinklo veikimą ir sumažins didesnių gedimų riziką ateityje.
Dėl darbų L. Asanavičiūtės gatvėje laikinai keičiasi eismo organizavimas:
- Darbai bus vykdomi lokaliai ties atskirais šuliniais. Remonto metu konkreti darbo vieta bus aptveriama, o transporto eismas organizuojamas ją apvažiuojant. Darbų zonoje maksimalus leistinas greitis ribojamas iki 30 km/val.
- Siekiant užtikrinti sklandų eismą, atkarpoje nuo L. Asanavičiūtės g. 8 iki sankryžos su Sietyno g. laikinai draudžiama statyti automobilius.
- Dėl remonto darbų iki rugpjūčio 31 d. keičiasi 116 maršruto autobusų trasa – autobusai važiuoja apylanka V. Druskio ir Sietyno gatvėmis. Taip pat laikinai abiem kryptimis perkeliamos „Pasakų parko“ ir „Loretos Asanavičiūtės“ viešojo transporto stotelės. Keleivių prašoma atkreipti dėmesį į laikinus stotelių ženklus.
- Viešojo transporto tvarkaraščius rasite [www.judu.lt]www.judu.lt ir https://www.stops.lt. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku galima stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.
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Šiais metais „Grinda“ taip pat vykdo arba planuoja paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukciją Gedvydžių, Taikos, S. Konarskio, Čiobiškio, V. Pietario ir Žemaitės gatvėse bei Savanorių prospekte, o Trakų, B. Radvilaitės, Maironio, Vilniaus, Juodojo kelio, Antakalnio ir P. Vileišio gatvėse – paviršinių nuotekų tinklų plėtrą.
Vien šiemet į sostinės paviršinių nuotekų infrastruktūros modernizavimą „Grinda“ investuos 15 mln. eurų, o iki 2029 m. bendra investicijų suma sieks 46 mln. eurų. Investicijos padės sumažinti gatvių užtvindymo riziką liūčių metu, pagerins eismo sąlygas ir sumažins žalą infrastruktūrai bei gyventojų turtui.
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