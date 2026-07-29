Socialiniuose tinkluose – pavojingų lenktynių vaizdai: tai, ką rodo spidometrai, prasilenkia su sveiku protu

Didžioji dalis įrašų filmuoti tamsiu paros metu – juose matyti dideliu greičiu miesto gatvėmis lekiantys ir pavojingai manevruojantys automobiliai. Dalį epizodų filmuoja patys vairuotojai ar jų keleiviai: viename įrašų, kuriame aplinka atpažįstama kaip Vilijampolė, kameros užfiksuotas prietaisų skydelis, o spidometro rodmuo siekia 222 km/val. Primintina, kad gyvenamojoje vietovėje leistinas greitis – 50 km/val.
Pažymėtina, kad įrašų autentiškumo, tikslių filmavimo datų ir aplinkybių redakcija savarankiškai patikrinti negali – vaizdai viešinami socialiniuose tinkluose, o greitis matomas pačių vairuotojų filmuotoje medžiagoje.
Šiemet – jau 137 atvejai
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Policijos duomenimis, kuriuos gavo „Kas vyksta Kaune“, nuo metų pradžios iki liepos 28 d. Kauno miesto savivaldybėje užfiksuoti 137 pavojingo ir chuliganiško vairavimo atvejai. Palyginimui – per visus 2024 metus tokių atvejų fiksuota 218, per 2025-uosius – 207.
Nors metiniai skaičiai pastaraisiais metais po truputį mažėjo, šių metų tempas optimizmo nekelia: iki liepos pabaigos užfiksuoti atvejai jau sudaro du trečdalius viso praėjusių metų skaičiaus – ir tai dar neįpusėjus rugpjūčiui, kuris, kaip rodo gyventojų skundai, tradiciškai būna vienas triukšmingiausių mėnesių. Pareigūnai patvirtino, kad gyventojų pranešimų dėl transporto priemonių keliamo triukšmo ar kitų galimų KET pažeidimų sulaukiama periodiškai, ypač šiltuoju metų laiku, vakarais ir naktimis.
Įrašai socialiniuose tinkluose gali atsisukti prieš pačius vairuotojus
Svarbi žinia patiems lenktynių dalyviams: vaizdo įrašai, kuriuos jie viešina socialiniuose tinkluose, gali tapti pagrindu administracinei teisenai.
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„Socialiniuose tinkluose viešai paskelbti vaizdo įrašai taip pat gali būti vertinami kaip informacijos šaltinis, jeigu juose užfiksuotos aplinkybės leidžia nustatyti galimą pažeidimą, jo datą, laiką bei vietą, transporto priemonę, jos vairuotoją ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tokiais atvejais, surinkus pakankamai duomenų, gali būti pradedama administracinio nusižengimo teisena“, – portalui nurodė policijos atstovai.
Tas pats galioja ir gyventojų atsiųstiems įrašams – kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Pareigūnai priminė, kad pastebėtus KET pažeidimus galima užfiksuoti ir pateikti per elektroninę sistemą „ePolicija.lt“ – svarbu, kad nuotraukose ar vaizdo įrašuose aiškiai matytųsi transporto priemonės, jų valstybiniai numeriai ir pažeidimo aplinkybės. O pastebėjus akivaizdų, tiesioginį pavojų eismo saugumui keliantį pažeidimą, rekomenduojama nedelsiant skambinti numeriu 112.
Skundai kartojasi ne pirmus metus
Tai, ką vairuotojai patys demonstruoja socialiniuose tinkluose, kauniečiai girdi pro savo langus. Kaip ne kartą rašė „Kas vyksta Kaune“, gyventojų skundai dėl naktinių lenktynių, variklių „gazavimo“ ir triukšmo kartojasi kasmet, vos atšilus orams – nuo Senamiesčio ir Kauno pilies prieigų iki Petrašiūnų, kur, uždarius HE tiltą, gyventojai skundėsi T. Masiulio gatve, virtusia „lenktynių trasa“.
Praėjusių metų rudenį, per vasarą Kauno keliuose žuvus keturiems motociklininkams, Kauno centro bendruomenė parengė peticiją, kurioje reikalavo fiziškai riboti eismą, drausti motociklų, motorolerių ir keturračių eismą Centro ir Senamiesčio gatvėmis nuo 19 iki 8 val. bei užtikrinti kasdienį policijos patruliavimą probleminėse vietose.
„Miesto įvaizdis ir mūsų sveikata negali būti aukojami dėl kelių triukšmadarių malonumo“, – buvo pabrėžiama peticijoje.
Savivaldybė policijai nupirko motociklus
Kaip birželį rašė „Kas vyksta Kaune“, Kauno miesto savivaldybės administracija birželio 5 d. pasirašė per 32 tūkst. eurų vertės sutartį su UAB „Yamatecha“ ir įsigijo du 2026 m. modelio „Yamaha MT-09 Y-AMT“ motociklus, kurie bus perduoti Kauno policijai – be kita ko, naktinėse gatvėse triukšmaujantiems vairuotojams pažaboti. CVP IS duomenimis, motociklai pareigūnus turi pasiekti iki rugsėjo pradžios – t. y. pačioje sezono pabaigoje.
Kauno apskrities VPK anksčiau portalui nurodė, kad šiuo metu komisariato autoparke esantys du tarnybiniai motociklai naudojami tik atskiroms prevencinėms priemonėms, o kasdienei tarnybai pareigūnai naudoja automobilius.
Primena garsiausią Kauno kelių chuliganą
Vyresni kauniečiai tokius vaizdus jau matė. Prieš gerą dešimtmetį miesto gatvėse pagarsėjo BMW su britiškais numeriais „M5 5UKA“ – jo vairuotojas, kaip rašė „Kas vyksta Kaune“, 2016-aisiais Kauno centre nepakluso policijos nurodymui sustoti ir spruko namų link, vėliau sukėlė avariją Tunelio gatvėje, pateko į laidą „Farai“, o savo skrydžius, įsibėgėjęs daugiau nei iki 200 km/val., pats viešino „Facebook“ istorijose. Iki 2021 m. rudens šis vairuotojas buvo sukaupęs per 125 protokolus, o teisė vairuoti iš jo atimta ilgam.
Nors dabartiniuose įrašuose, redakcijos duomenimis, filmuoja kiti asmenys, principas nepasikeitė – pavojingas vairavimas filmuojamas ir viešinamas kaip pramoga, o įrašų autoriai atsakomybės, regis, nesibaimina.
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