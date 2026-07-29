AutoRadaras

Vilniaus senamiestyje keisis eismas – kitaip važiuosime iki pat rudens

2026 m. liepos 29 d. 14:56
Nuo pirmadienio, rugpjūčio 3 d., Vilniaus senamiestyje pradedami Latako gatvės remonto darbai, pranešė savivaldybės įmonė „Grinda“.
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Tvarkant gatvę bus rekonstruota važiuojamosios kelio dalies ir šaligatvių dangos.
Tikimasi, kad jas atnaujinus pagerės pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimo sąlygos, o Latako gatvė taps tvarkingesnė ir patogesnė.
Pasak „Grindos“, vykdant darbus šioje gatvėje keisis eismo organizavimo tvarka. Tranzitinis transportas bus nukreipiamas Bokšto, Subačiaus ir Maironio gatvėmis.
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Tuo metu į tvarkomą Latako gatvę iš Rusų ir Išganytojų gatvių bus galima įvažiuoti iki darbų zonos, o gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie pastatų.
Taip pat viso gatvės remonto laikotarpiu darbų zonoje bus draudžia statyti automobilius.
Visus darbus planuojama užbaigti iki rugpjūčio 31 dienos.
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