Per maža kaina neretai reiškia ne sėkmingą pirkinį, o bandymą atsikratyti automobilio su brangiai kainuojančiais gedimais. Būtent į tokią situaciją pateko Floridoje gyvenantis automobilių entuziastas ir „YouTube“ kūrėjas, pasivadinęs Samcrac.
Jis įsigijo „Mercedes-Benz SL 600“ vos už 4100 JAV dolerių, tikėdamasis radęs itin gerą sandorį. Iš pirmo žvilgsnio automobilis neatrodė problemiškas – kėbulas buvo neblogos būklės, o apžiūros metu rimtų gedimų nesimatė.
Vis dėlto dar prieš pirkimą buvo keli įspėjamieji ženklai. Skelbime nebuvo nurodyta, ar automobilis gali važiuoti savo eiga. Be to, nuotraukose buvo matyti įtrūkusi prietaisų panelė ir deformuota jos viršutinė dalis – aplink skaitmeninį laikrodį buvo atsivėrusi didelė skylė.
Susiję straipsniai
Pirmoji kelionė tik patvirtino blogiausius įtarimus. Tinklaraštininko teigimu, „Active Body Control“ (ABC) hidraulinė pakaba beveik iš karto pradėjo leisti hidraulinį skystį.
Sustojus degalinėje paaiškėjo dar viena problema – sunkiai atsidarė degalų bako dangtelis. Netrukus automobilis visiškai sustojo dėl elektros sistemos gedimo, apie kurį įspėjo prietaisų skydelyje pasirodęs pranešimas.
Pirmoji kelionė tik patvirtino blogiausius įtarimus
Tinklaraštininko teigimu, „Active Body Control“ (ABC) hidraulinė pakaba beveik iš karto pradėjo leisti hidraulinį skystį.
Sustojus degalinėje paaiškėjo dar viena problema – sunkiai atsidarė degalų bako dangtelis. Netrukus automobilis visiškai sustojo dėl elektros sistemos gedimo, apie kurį įspėjo prietaisų skydelyje pasirodęs pranešimas.
Laimei, variklį pavyko dar kartą užvesti ir automobiliu pasiekti namus, kol galutinai trūko hidraulinės sistemos vamzdelis.
Nuvežęs automobilį į dirbtuves, savininkas nusprendė neremontuoti originalios „Active Body Control“ sistemos. Pasak Samcrac, jos remontas kainuotų pernelyg brangiai, todėl jis svarsto hidraulinę pakabą pakeisti įprasta spyruokline pakabos sistema.
Nepaisant gausybės gedimų, tinklaraštininkas kol kas neatsisakė minties prikelti automobilį naujam gyvenimui.
„Norėjau pabandyti išgelbėti šį automobilį, todėl neperpardaviau jo aukcione“, – sakė jis.
Tačiau kartu jis pripažįsta, kad tokie projektai gali labai greitai pareikalauti didžiulių išlaidų.
„Labai greitai gali išleisti krūvą pinigų ir vis tiek likti su automobiliu, kuris kels vien tik problemas“, – perspėjo Samcrac.
Laimei, variklį pavyko dar kartą užvesti ir automobiliu pasiekti namus, kol galutinai trūko hidraulinės sistemos vamzdelis.
Nuvežęs automobilį į dirbtuves, savininkas nusprendė neremontuoti originalios „Active Body Control“ sistemos. Pasak Samcrac, jos remontas kainuotų pernelyg brangiai, todėl jis svarsto hidraulinę pakabą pakeisti įprasta spyruokline pakabos sistema.
Nepaisant gausybės gedimų, tinklaraštininkas kol kas neatsisakė minties prikelti automobilį naujam gyvenimui.
„Norėjau pabandyti išgelbėti šį automobilį, todėl neperpardaviau jo aukcione“, – sakė jis.
Tačiau kartu jis pripažįsta, kad tokie projektai gali labai greitai pareikalauti didžiulių išlaidų.
„Labai greitai gali išleisti krūvą pinigų ir vis tiek likti su automobiliu, kuris kels vien tik problemas“, – perspėjo Samcrac.
Automobilisgedimasautomobilių rinka
Rodyti daugiau žymių