Per audrą Vilniaus Vakarinis aplinkkelis paskendo: užfiksuoti vaizdai pribloškia

Portalo Lrytas gautame vaizdo įraše užfiksuota, kaip dalis automobilių tiesiog nebegali važiuoti tolyn, nes kelias – patvinęs iki kone atitvarų viršaus.
Čia pat užfiksuotas ir automobilis, kurį vanduo semia iki žibintų.
Taip pat matyti rizikuojantys, bet kito kelio neturintys automobiliai, priversti „irtis“ per užtvindytą gatvę.
Portalas Lrytas šeštadienį skelbė, kad Vilnių užklupo nuožmi liūtis – vilniečiai socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdo įrašais, kuriuose – dangų vienas po kito skrodžiantys žaibai.
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