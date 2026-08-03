Rugpjūčio 3–9 d. – transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė (inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) – vykdoma daugelyje Europos šalių.
Rugpjūčio 7–9 d., 14–15 d. ir 22–23 d. – dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė.
Rugpjūčio 10–12 d. ir 20–21 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė. Taip pat pėsčiųjų kontrolė: ar per kelią einama tam skirtose vietose, ar reguliuojamose sankryžose paisoma šviesoforo signalų, ar neinama dviračių takais ir pan.
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Rugpjūčio 16–18 d. – vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė.
Rugpjūčio 26–28 d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
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Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, atsižvelgę į prižiūrimos teritorijos eismo įvykių, taip pat eismo dalyvių daromų pažeidimų specifiką, gali organizuoti ir kitas papildomas priemones.