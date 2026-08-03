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Policija skelbia, kokius reidus suplanavo rugpjūtį – tikrins griežtai Stebės ir pėsčiųjų elgesį

2026 m. rugpjūčio 3 d. 11:56
Lietuvos policija
Lietuvos policija skelbia, kokios tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemones rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Kaip pranešama, policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir (ar) mišrųjį patruliavimo būdus.
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Rugpjūčio 3–9 d. – transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė (inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) – vykdoma daugelyje Europos šalių.
Rugpjūčio 7–9 d., 14–15 d. ir 22–23 d. – dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė.
Rugpjūčio 10–12 d. ir 20–21 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė. Taip pat pėsčiųjų kontrolė: ar per kelią einama tam skirtose vietose, ar reguliuojamose sankryžose paisoma šviesoforo signalų, ar neinama dviračių takais ir pan.

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Rugpjūčio 16–18 d. – vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė.
Rugpjūčio 26–28 d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
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