Incidentas Jonavos gatvėje: ant kelio nuvirto brangi technika

„Jonavos gatvė, nuo transporto automobilio nuvirto ekskavatorius. Kelyje tik viena juosta laisva, ant kelio pilna išbėgusio, rodos, benzino“, – antradienį apie 8 val. ryto portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
„Jonavos gatvė. Brangi technika nuvirto, tepalai ant kelio“, – rašė dar vienas skaitytojas, portalui atsiuntęs nelaimės nuotraukas.
Iš užfiksuotų vaizdų galima spėti, kad priekaboje buvo vežamas asfalto frezavimo aparatas, kuris buvo tinkamai nepritvirtintas. Visgi tikslios įvykio aplinkybės kol kas nėra žinomos.
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Kauniečio užfiksuotose nuotraukose matyti ir į pagalbą atskubėję policijos pareigūnai, jie reguliuoja eismą.
Į nelaimės vietą taip pat atvyko bendrovės „Kauno švara“ darbuotojai, jie pasirūpins išsiliejusių medžiagų surinkimu bei neutralizavimu.
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