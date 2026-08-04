Šiame kelyje kurį laiką šeimininkaus kelininkai: pradėjo rekonstrukcijos darbus

Pasak įmonės, įgyvendinant projektus, bus atnaujinta nusidėvėjusi kelio infrastruktūra, pagerintos eismo sąlygos, padidintas visų eismo dalyvių saugumas bei išplėtota pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, prastos būklės kelio atnaujinimas svarbus ne tik kasdieniam susisiekimui, bet ir valstybės saugumui.
„Daug metų kelias Vievis–Maišiagala–Nemenčinė kėlė didžiulius nepatogumus gyventojams ir laukė rekonstrukcijos. Šis kelias yra svarbus tiek vietos gyventojams, tiek kariuomenei, todėl dėjau visas pastangas, kad galėtume atnaujinti prastos būklės kelią tiek kasdienėms gyventojų kelionėms, tiek stiprinti valstybės saugumą“, – pranešime sakė jis.
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Jam antrino ir „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas, pabrėždamas, kad šis kelias yra reikšmingas karinio mobilumo požiūriu.
Šį mėnesį su bendrove „Eurovia Lietuva“ pasirašyta 2,6 mln. eurų (su PVM) vertės rangos darbų sutartis dėl beveik kilometro ilgio ruožo Nemenčinės gatvėje ties Ažulauke rekonstrukcijos. Darbus planuojama pradėti rugpjūtį, o baigti – iki 2027 metų rudens.
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Šiame ruože bus atnaujinta kelio danga, abiejose kelio pusėse įrengti po 2,5 metro pločio šaligatviai, atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas, kapitaliai suremontuotos keturios autobusų sustojimo aikštelės bei įrengti nauji keleivių laukimo paviljonai.
Artimiausiu metu taip pat bus pradėtas beveik 7 km ilgio kelio Vievis–Maišiagala–Nemenčinė ruožo, techninio darbo projekto rengimas. Projektavimo sutartis pasirašyta su įmone „SRP Projektas“, jos vertė siekia 815,5 tūkst. eurų su PVM.
Pasak bendrovės, šiuo metu taip pat vykdomos viešojo pirkimo procedūros dar 1 km ilgio kelio ruožo tvarkymo darbams. Maišiagalos miestelyje esantis kelio ruožas apima Kiemelių ir Mokyklos gatves.
Šioje atkarpoje numatoma įrengti naują asfalto dangos konstrukciją su 7 metrų pločio važiuojamąja dalimi, pertvarkyti sankryžą bei įgyvendinti papildomas eismo saugumo priemones.
Eurovia LietuvaVia Lietuvarekonstrukcija
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