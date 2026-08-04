AutoRadaras

Triukšmingiems vairuotojams pasivažinėjimas apkarto – gresia nemenka bauda ir techninės apžiūros naikinimas (1)

2026 m. rugpjūčio 4 d. 08:04
Klaipėdos apskrities VPK
Reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies KET pažeidimams nustatyti.
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Priemonės metu centrinėje uostamiesčio dalyje užfiksuoti 9 KET pažeidimai, kai transporto priemonių variklių skleidžiamas triukšmas viršijo leistinas normas, tarp jų buvo du automobiliai ir 7 motociklai.
Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai – nuo 500 iki 1000 eurų (pagal LR ANK 48 str.).
Taip pat yra panaikinama transporto priemonės techninė apžiūra.
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Policijatriukšmas

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