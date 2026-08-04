Priemonės metu centrinėje uostamiesčio dalyje užfiksuoti 9 KET pažeidimai, kai transporto priemonių variklių skleidžiamas triukšmas viršijo leistinas normas, tarp jų buvo du automobiliai ir 7 motociklai.
Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai – nuo 500 iki 1000 eurų (pagal LR ANK 48 str.).
Taip pat yra panaikinama transporto priemonės techninė apžiūra.
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2026 m. nuo sausio 1 d. iki liepos 31 d. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai uostamiestyje yra užfiksavę 33 tokio pobūdžio KET pažeidimus.