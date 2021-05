Už tokias Vidaus vandenų transporto kodekso pataisas ketvirtadienį balsavo 119 Seimo narių, susilaikė vienas.

Nuo birželio darbo dienomis nuo vidurnakčio iki 18 val. į keltą pirmiausia bus įleidžiami Klaipėdos savivaldybės, jos valdomų įmonių ir kitų įmonių, registruotų Neringoje, darbuotojai ir jų transportas.

Visą parą septynias dienas per savaitę į keltą be eilės bus įleidžiami neįgalieji ir jų automobiliai, specialiųjų tarnybų automobiliai, taip pat Neringoje ir Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę žmonės ir jų transporto priemonės. Be to, be eilės keltis galės Kuršių nerijos miškų urėdijos darbuotojai ir automobiliai.

Audito komiteto vadovas Zigmantas Balčytis tikino, kad dabar tvarka dėl persikėlimo be eilės bus kur kas aiškesnė.

„Tai palengvins visų institucijų, organizacijų, kurios aptarnauja, ypač Neringą, darbą“, – teigė jis.

Pasak „valstiečių“ frakcijai priklausančio buvusio Neringos mero Antano Vinkaus, dabartinė tvarka apsunkina Neringos ir Smiltynės gyventojų bei įmonių darbuotojų gyvenimą, sudaro jiems ir jų šeimoms daug nepatogumų ir gaišaties.

Dabar nemokamai galintys keltis žmonės pirmenybės patekti į keltą taip pat neturi.

2019 metais bendrovė „Smiltynės perkėla“ nutarė netaikyti pirmumo tvarkos patekti į keltą, kadangi ši tvarka nebuvo reglamentuota teisės aktais.

Tuometinis susisiekimo ministras Rokas Masiulis teigė, kad teise keltis nemokamai buvo piktnaudžiaujama, nes nemažai žmonių tokius leidimus gaudavo nelegaliai.