Informacija apie visas elektromobilių įkrovimo stoteles – vienoje duomenų bazėje

Duomenų bazėje vartotojai ras informaciją apie įkrovimo prieigos tikslų adresą, darbo valandas, būklę, t. y. veikia ji, ar neveikia, užimta ar neužimta realiu laiku, bet ir informaciją apie įkrovimo galimybes, t. y. kokia galia ir įkrovimo standartai, kokie yra įkrovimo prieigos jungčių tipai.

Taip pat bus galima sužinoti atsiskaitymo už paslaugas būdus bei įkrovimo paslaugos kainą vartotojui. Jau nuo š. m. liepos 1 d. bus pradėti registruoti viešieji elektromobilių prieigų operatoriai ir jų valdomos elektromobilių įkrovimo prieigos. Palaipsniui ši informacija bus skelbiama Kelių direkcijos internetinėje svetainėje www.eismoinfo.lt ir mobiliojoje aplikacijoje.

Anot Kelių direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, gyvename greitai besikeičiančioje ir modernėjančioje visuomenėje, kuri tampa vis atsakingesnė už mus supančią aplinką. Vis daugiau žmonių rūpinasi aplinka ir renkasi vairuoti draugiškesnius aplinkai elektromobilius.

Natūralu, kad plečiasi ir elektromobilių įkrovimo prieigų tinkas, tačiau vis dar nėra vienos duomenų bazės, kurioje vartotojas galėtų rasti visą informaciją apie vietas, kur būtų galima įkrauti automobilį, kokios įkrovimo sąlygos ir pan. Mūsų vykdomo projekto tikslas – išsami elektromobilių įkrovimo prieigos duomenų bazė, kurioje ir bus duomenys apie visas Lietuvoje esančias elektromobilių įkrovimo prieigas. Išsami informacija vienoje vietoje žmonėms palengvins kelionių planavimą.

Kelių direkcija minėtą duomenų bazę kurs vykdydama projektą „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas (angl. ID and Data Collection for Sustanainable Fuels in Europe). Projekto, kurį Kelių direkcija pradėjo įgyvendinti 2019 m., tikslas – sukurti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių ir jų valdomų prieigų registravimo sistemą.

Vykdant šį projektą, bus sukurtas elektrinio transporto infrastruktūrai suteikiamų ID kodų formato standartas ir šių kodų registras. ID kodas yra tarptautinis – bendras visoje Europoje. Kiekvienam esamam elektromobilių prieigos operatoriui, pateikus duomenis apie jų valdomas elektromobilių įkrovimo prieigas, bus suteikiami unikalūs ID kodai.

Planuojantys tokias paslaugas teikti ateityje, turės įsiregistruoti į sistemą, jų prieigoms taip pat bus suteikiami unikalūs ID kodai. Šia duomenų baze galės naudotis ir kitos Europos šalys. Š. m. birželio 22 d. Susisiekimo ministerija ir Kelių direkcija organizavo seminarą „Elektromobilumo plėtros Lietuvoje tikslai ir reglamentavimas“, kuriame buvo plačiau pristatytas IDACS projektas.

Seminare dalyvauti buvo pakviesti savivaldybių, elektromobilių įkrovimo stotelių gamintojų, šių stotelių pardavėjų atstovai, operatoriai, kurie jau yra įrengę elektromobilių įkrovimo prieigas.