„Iki šiol bazinis tarifas kurjeriui už vieną pristatymą buvo 3 eurai, su priedu už tolimesnius nei 3 kilometrai pristatymus. Tačiau „Wolt“ jau dabar ne matuoja realų nuvažiuotą atstumą, o nustato jį pagal tiesią liniją žemėlapyje, lyg kurjeriai naudotųsi malūnsparniais.

Kartais realus atstumas būna dvigubai didesnis, o dar reikia grįžti iki restoranų“, – teigia Kurjerių asociacijos atstovas Vuk Vukotić.

Liepos viduryje maisto pristatymo platforma paskelbė apie naują apmokėjimo sistemą, kuri neva turėtų įsigalioti rugpjūčio 9 d. Kurjeriai piktinasi, kad vietoj to kad išspręstų esančias, kaip tik sukurs naujas problemas. Be to, naująją sistemą įmonė ėmėsi diegti netgi anksčiau, nei skelbusi – naujai prisijungę kurjeriai jau nuo liepos pabaigos dirba mažesniu baziniu tarifu.

„2,5 euro už vieną pristatymą? Tai netinka niekam“, – sako kurjeris Linas. „Nors priedai už tolimesnius pristatymus bus skaičiuojami nuo pirmo nuvažiuoto kilometro, kilometrai matuojami tiesia linija.

Kitoje platformoje, „Bolt Food“, atstumas matuojamas pagal trumpiausią „Google Maps“ maršrutą. Mes puikiai suprantame, kas vyksta: įmonė siekia sutaupyti pinigų kurjerių sąskaita.“

Užupio skvere 11 val. laukiama tarp 50 ir 100 kurjerių. Pagal savivaldybės patvirtintą susirinkimo planą kurjeriai penkioms minutėms blokuos eismą Užupio ir Polocko g. Taip darbuotojai sieks įmonę įspėti apie rimtesnius darbo stabdymo veiksmus ateityje, jei nebus atsižvelgta į jų reikalavimus. Skvere veiks atviras mikrofonas – kurjeriai pasakos apie savo darbo kasdienybę.

Žengti šį nelengvą žingsnį Kurjerių asociaciją privertė ir „Wolt“ vadovybės nenoras įsiklausyti į darbuotojų reikalavimus. Liepos 27–29 d. vykusiuose trijuose nuotoliniuose susitikimuose tarp kurjerių ir įmonės vadovų darbuotojai garsiai ir aiškiai išsakė kritiką minėtiems naujos sistemos elementams. Nepaisant to, įmonė toliau teigia, kad sistema veiks tobulai, bei atvirai sako net neplanuojanti nieko keisti.

„Neturiu kito paaiškinimo – įmonė mus laiko kvailiais. Pagal statistiką savo programėlėse paskaičiavome, kokios bus pajamos pagal naują ir pagal seną sistemą.

Kai kuriems, ypač dviratininkams, pajamos gali kristi net ketvirtadaliu. Geriausiu atveju tolimus užsakymus vežančių kurjerių pajamos išliks tokios pačios, jei jie sutiks vežioti maistą dar toliau nei įprasta“, – pokyčius komentavo Linas.

Streikuojantys kurjeriai reikalaus, kad būtų paliktas bazinis 3 eurų tarifas, kad būtų matuojami realiai nuvažiuojami atstumai ir kad nebūtų panaikinti papildomi priedai už darbą savaitgaliais. Kurjerių asociacijos duomenimis, nuo platformos pirmadienį planuoja atsijungti bent 400 kurjerių trijuose didžiausiuose šalies miestuose.

„Su kurjeriais Asociacijos aktyvistai kalbasi tiek pasigavę juos gatvėse, tiek internetinėse grupėse. Iš atliktų apklausų galime vienareikšmiškai teigti, kad absoliučiai daugumai toks apmokėjimo modelis netinka.

Kadangi įmonė nesiteikė bendrauti, kurjeriai nubalsavo, kad jie yra pasiruoštę imtis kolektyvinių veiksmų – tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje dauguma pirmadienį planuoja atsijungti nuo programėlių ir nevežti užsakymų“, – sako Kurjerių asociacijos atstovas Vuk Vuoktić.