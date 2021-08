Įvardijo, kaip keitėsi elektromobilių kainos – kur jie pigiausi?

Jeigu prieš 10 metų elektromobiliai buvo visiška egzotika – per pasaulį jų buvo parduota vos 50 tūkst., tai per pirmą šių metų pusmetį elektromobilių pardavimai viršijo 1,6 milijono.

Manoma, kad per šiuos metus pavyks parduoti net keturis milijonus elektromobilių – dvigubai daugiau negu pernai. Didžiausia rinka – Kinija. Kinai be konkurencijos pirmauja. Šioje šalyje per pirmą pusmetį buvo parduota daugiau kaip milijonas tokių mašinų.

Tiesa, Kinijos rinkos dalis linkusi mažėti. Jeigu anksčiau valstybė skirdavo net iki 8 tūkst. eurų subsidijų naujam elektromobiliui, šiemet jos tesiekia 3 tūkst., o kitais metais mažės dar dešimtadaliu.

Pigiausią elektromobilį Kinijoje galima nusipirkti vos už 3 700 eurų. Europoje pigiausias kainuoja beveik 16 tūkst., Amerikoje – net 25 tūkst. eurų.

Per 10 metų Kinijoje elektromobilių vidutinė kaina nukrito dvigubai – buvo virš 40 tūkst., o dabar – vos 22 tūkst. eurų.

Europoje ir Amerikoje elektromobiliai brango. Europoje per dešimt metų vidutinė elektromobilio kaina pašoko nuo 34 iki 43 tūkst. eurų, o Amerikoje nuo 26 iki 36 tūkst. eurų.

Šiose rinkose elektromobiliai vis dar yra prabangūs, kai Kinijoje vyrauja kompaktiški ir kuo pigesni variantai.

Kinijoje vidutinė elektromobilio kaina tapo mažesnė už vidutinę automobilio su vidaus degimo varikliu kainą. O Europoje ir Amerikoje šis skirtumas yra toli gražu ne elektromobilio naudai.