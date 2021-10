Benzininių automobilių paklausa Norvegijoje mąžta pastaruosius ketverius metus – šiuo metu 14 iš 15 populiariausių automobilių parduodami su elektriniais varikliais. Jei ši tendencija išliks, paskutinis benzinu varomas automobilis Norvegijoje bus parduotas 2022 metų balandį.

Naudodami kas mėnesį skelbiamus Kelių transporto informacijos tarybos duomenis apie kelių eismą (OFV) nuo 2017 metų iki 2021 rugsėjo, Norvegijos automobilių federacijos (NAF) analitikai priėjo prie išvados, kad valdžios lūkesčiai realių pardavimų neatitinka. Gyventojai pereina prie elektromobilių gerokai sparčiau, nei buvo prognozuojama.

Jei per pirmuosius aštuonis 2017 metų mėnesius benzininių ir dyzelinių automobilių buvo parduodama apie 25 proc. nuo visų pardavimų, tai per tą patį šių metų laiką jų dalis tarp naujų parduodamų mašinų nusileido žemiau 10 proc. lygio.

Per tą laiką norvegų perkamoji galia praktiškai nepakito ir netgi šiek tiek išaugo – prieš keturis metus per šį periodą parduota 102,8 tūkst. automobilių, o per šių metų – 110,8 tūkst. automobilių.

Svarbu pažymėti, kad analitikų analizėje yra ne tik visiškai elektriniai modeliai, bet ir hibridai. Tačiau grynakraujų elektromobilių vis viena daugiau – 15 populiariausių Norvegijos automobilių sąraše tėra vienas hibridas – modifikuota Toyota RAV4 Prime versija. Tačiau japoniško modelio paklausą pamažu išstumia naujų „Volkswagen“ ir „Mercedes“ elektromobilių konkurencija.

„Jeigu pastarųjų penkių metų automobilių pardavimo tendencija nepakis, paskutinis naujas benzininis ar dyzelinis automobilis Norvegijoje bus parduotas po septynių mėnesių – 2022 metų balandį. Stebime iškastinį kurą naudojančių automobilių pabaigos pradžią“, – pranešė NAF.

Tuo pat metu analitikai pripažįsta, kad paskutinieji automobiliai su VDV Norvegijos rinkoje gali kiek užsibūti. Ataskaitoje atsižvelgiama į visą šalies vidaus transportą, tad elektrifikuoti turės būti ne tik lengvieji automobiliai ir viešasis transportas, bet ir stambūs vilkikai ir statybos technika. Tokių modelių dekarbonizavimas gali užtrukti dėl ribotos pasiūlos ir aukštos kainos.