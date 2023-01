Kritikuoja sostinės valdžios siekį siaurinti kelius: sostinei gresia tikra katastrofa

„R. Šimašiaus užsispyrimas dėl kelių siaurinimo sostinei gresia tikra katastrofa. Kitaip kaip karu prieš vairuotojus ir automobilius to nepavadinsi. Toliau nusikalstamai mažinamas miesto gatvių pralaidumas. Šiandien Vilniaus transporto sistema patiria visišką fiasko: infrastruktūra ne tik nevystoma, bet ir griaunama tai, ką turime“, – pranešime žiniasklaidai sako R. Budbergytė

Anot socialdemokratės, visi išsivystę, modernūs miestai siekia darnos transporto sistemoje, o ne eismo dalyvių supriešinimo. Miestai stengiasi užtikrinti eismo dalyvių interesų balansą transporto sistemoje: tolygiai investuoja į kelių infrastruktūrą, į viešąjį transportą, į mikromobilumo, netaršaus judumo infrastruktūrą, į dviračių takus ir t. t.

„Dėl man nesuvokiamų priežasčių dabartinė Vilniaus valdžia nusprendė apsimesti, kad automobilių Vilniuje nėra ir nebus. Susidaro įspūdis, kad sostinės valdžia tyčia didina kamščius, tikėdamasi, kad vairuotojai išsigąs chaoso gatvėje ir atsisakys automobilio. Bet taip nebus“, – komentuoja R. Budbergytė.

Politikė sako galinti pateikti daugybę pavyzdžių, kaip „siauraprotiški“ sprendimai eismo situaciją sostinėje pablogino, o ne pagerino, kaip reklamuota.

„Pavyzdžiui, Geležinio vilko žiede, kuris prieš keletą metų buvo susiaurintas (vietoj trijų paliktos dvi juostos), pralaidumas visai nepagerėjo, priešingai: judriausiomis dienos valandomis žiedas pasidarė dar sunkiau pravažiuojamas. R. Šimašius su komanda net neužsiminė apie būtinybę spręsti spūsčių problemą žiede iš esmės, pavyzdžiui investuojant į estakadų statymą. Jie įsivaizduoja, kad automobilių Vilniuje turi išvis nelikti!

Neseniai nuskambėjo atvejis, kai, subjurus orui, susiaurintos gatvės tapo nepravažiuojamos net pagalbos automobiliams. Gruodžio mėnesį, praūžus pūgai, Baltupio gatvėje įstrigę autobusai negalėjo sulaukti pagalbos iš kelininkų. Valytuvai negalėjo privažiuoti R. Šimašiaus susiaurinta gatve.

Dar vienas karo prieš automobilius pavyzdys – sprendimas apriboti elektromobilių, taksi ir automobilių, kuriais važiuoja daugiau nei keturi asmenys, eismą A juostomis. Dar vienas genialus būdas didinti spūstis, dirbtinai sukeliant kliūtis vairuotojams“, – vertina R. Budbergytė.

Ji pažymi, kad dabartinė sostinės valdžia negali pasigirti ir idėjomis dėl galimų alternatyvų kelionei automobiliu.

„Viešojo transporto apkrovos kelia daug klausimų, vairuotojai streikuoja dėl baisių darbo sąlygų, o savivaldybė apsimeta, kad viskas gerai. Ką jau kalbėti apie didelius, augančiam miestui itin svarbius projektus, tokius kaip Vilniaus metro – apie tai miesto valdžia tyli kaip vandens į burną prisisėmusi“, – pažymi socialdemokratė R. Budbergytė.

Nemokamas kokybiškas viešasis transportas – misija įmanoma

R. Budbergytė įsitikinusi, kad investicijos į alternatyvas automobiliui turi tapti sostinės valdžios prioritetu.

„Nemokamas viešasis transportas atrodo nereali svajonė ne dėl to, kad tai kažkas neįmanomo, o dėl to, kad sostinės valdžia iki šiol neturėjo politinės valios tai realizuoti. Būtina sudaryti galimybę iš Vilniaus pakraščio važiuojančiam žmogui Vilniaus centrą pasiektų greičiau nei per 45 minutes.

Maršrutai turėtų būti organizuoti taip, kad vaikai, važiuodami į mokyklą, neturėtų būti priversti persėsti daugiau nei kartą. Nemokama ir kokybiška paslauga – toks būtų atsakas į R. Šimašiaus šiandien vykdomą susisiekimo destrukciją ir eismo dalyvių supriešinimą. Visa tai būtų galima pasiekti plečiant greitųjų autobusų, A juostų tinklą ir pertvarkant pagrindinius viešojo transporto mazgus, tokius kaip Lvivo gatvėje“, – sako socialdemokratė R. Budbergytė.