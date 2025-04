Puolė raminti dėl pabrangusių viešojo transporto bilietų sostinėje – moki už 9 mėnesius, o keliauji visus metus

Patogesnę viešojo transporto bilietų kainodarą pajus tiek gyventojai, tiek verslai, kurie rūpinasi savo darbuotojų nemokamomis kelionėmis į darbą. Nuo liepos 1 d. įsigyjant daugiau nei 50 metinių bilietų, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms vienas bilietas kainuos 315 eurų.

Taip pat įsigalios atskiros kainos metiniams bilietams, kurie galioja tik darbo dienomis: perkant daugiau nei 50 vienetų toks bilietas kainuos 288 eurus, jeigu perkamas mažesnis kiekis – 315 eurų. Šios kainos skirtos skatinti ilgalaikį ir reguliariai keliaujantį keleivį ar įmones rinktis ekonomiškai palankesnius sprendimus.

„Skatiname ir gyventojus, ir verslus savo darbuotojams rinktis ilgalaikius bilietus – tai ekonomiškai naudingas sprendimas, kartu draugiškas aplinkai ir miestui. Kasdieninės kelionės į darbą asmeniniu automobiliu yra viena pagrindinių judėjimo, kartu ir taršos, priežasčių mieste.

Mūsų asmeniniai įpročiai ir pasirinkimai, kartu ir įmonių atsakomybė rinktis darnesnes, be automobilio, keliones kuria švaresnę aplinką ir dar žalesnį Vilnių. Be to, pasirinkus metinį bilietą, galima ne tik patogiai keliauti visus metus, bet ir išvengti nuolatinio bilietų pirkimo bei aktyvavimo. Kita nauda – dingsta problema, o kur parkuoti automobilį, na ir mažesnis automobilių srautas mieste“, – pasakoja Vitalija Ročė, JUDU Komunikacijos ir rinkodaros vadovė.

Sostinėje 2024 metais daugiau nei 800 įmonių ir 33 tūkstančiai darbuotojų pasinaudojo galimybe keliauti viešuoju transportu. Tai ne tik nauda darbuotojams, bet ir įmonių socialinės atsakomybės bei tvarumo praktika.

Metiniai viešojo transporto bilietai tampa vis populiaresni

Ilgalaikiai viešojo transporto bilietai Vilniuje yra populiariausi ir 2024 m. sudarė 58 proc. visų parduodamų viešojo transporto bilietų. Trumpalaikiai bilietai pernai sudarė mažesnę 40 proc. dalį, o kitų rūšių – kontrolės, 1 ar 3 dienų bilietai, tik kiek daugiau nei 2 proc. Šios bilietų pasirinkimo tendencijos išlieka panašios lyginant 2022–2024 metus.

Pastaraisiais metais vis daugiau gyventojų renkasi metinius viešojo transporto bilietus, sostinėje keleiviai vis labiau vertina ilgesnio galiojimo bilietų patogumą ir ekonominę naudą. Vis dėlto, nepaisant augančio metinių bilietų populiarumo, didžiausią parduotų bilietų pajamų dalį vis dar sudaro mėnesio trukmės bilietų pardavimai. JUDU atstovė priduria: „Tikimės, kad Tarybos priimtas sprendimas koreguoti metinio bilieto kainą dar labiau paskatins jo populiarumą bei dažnesnį viešojo transporto pasirinkimą savo kelionėms į darbą ir kitais kelionės tikslai.“