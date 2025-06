Ekonomiškas ir patikimas: ekspertai įvardijo 5 naudotus automobilius už nedidelį biudžetą

Vauxhall Corsa

Šis automobilis buvo aukštai įvertintas už gerą degalų naudojimo efektyvumą, patogų saloną ir pigų draudimą.

Atsarginės dalys taip pat yra prieinamos, todėl šio modelio remontas yra gana pigus, o tai yra dar vienas privalumas perkant naudotą automobilį.

Ford Focus

Ford Focus yra bene vienas iš geriausių nebrangių automobilių rinkoje šeimoms, kurioms reikia daugiau vidinės erdvės, kad kiekvienas galėtų patogiai jaustis automobilyje kelionės metu.

Šis modelis taip pat žinomas dėl lengvo valdymo, todėl jį įdomu vairuoti.

Be to, „Ford“ savo automobilius aprūpina daugybe šiuolaikinių funkcijų, o naujausi „Focus“ modeliai turi informacines ir pramogines sistemas su jutikliniu ekranu ir panoraminiu stogu.

Volkswagen Golf

Be to, kad šis modelis turi patikimo automobilio reputaciją, jis taip pat yra vienas iš sportiškiausių, nes kai kurie automobiliai gali įsibėgėti nuo 0 iki 90 km/h per vos 4,8 sekundės.

Toyota Aygo

Aygo gali atrodyti nedidelis automobilis, tačiau jis yra ekonomiškas dėl mažų eksploatacinių išlaidų.

Nissan Leaf

Tiems, kurie nori pereiti prie elektrinio automobilio, verta atkreipti dėmesį į Nissan Leaf.

„Šis modelis nėra stilingiausias rinkoje, tačiau jis buvo vienas iš prieinamiausių naujų elektrinių modelių pastaruoju metu“, – pažymėjo Express.

Be to, modelis yra labai patikimas ir gali nuvažiuoti apie 240 km su vienu įkrovimu.